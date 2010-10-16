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Spor

SERCAN YILDIRIM TİCARETE ATILDI BURSA (A.A)

16 Ekim 2010 17:02

-SERCAN YILDIRIM TİCARETE ATILDI BURSA (A.A) - 16.10.2010 - Bursaspor'un yıldız futbolcusu Sercan Yıldırım ticarete atıldı. Sercan Yıldırım, Bursa'da inşaatı devam eden ve gelecek yılın ilk aylarında açılacak bir alışveriş merkezinin tanıtım toplantısına katıldı. Bursa'da üreticiye malını modern bir ortamda satma, tüketiciye de kaliteyi ucuza alma imkanı tanıyan bu projede yer almak istediğini belirten Sercan, ''Ben de bu projenin içinde yer almayı uygun buldum. Güzel bir yatırım yaptığımı düşünüyorum. Burada hem projenin yüzü hem de yatırımcısı olarak yer alıyorum'' dedi. Sercan, ''Nasıl bir yatırım yaptın?'' sorusuna, ''Bu konuda şimdi bir açıklama yapmak istemiyorum. İleride bu konuda gerekli açıklamayı yapacağız'' yanıtını verdi.

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