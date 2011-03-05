T24 LogoT24 Logo
Spor

Sercan Yıldırım Rusya ile anlaşamadı, geri dönüyor

Sercan Yıldırım'ın Lokomotiv Moskova transferi gerçekleşmedi. İki takım bonserviste sorun yaşadı.

05 Mart 2011 02:00

T24 - Sercan Yıldırım'ın Lokomotiv Moskova transferi gerçekleşmedi. İki takım bonserviste sorun yaşadı. Sercan Yıldırım, kendisinin Moskova ile anlaştığını ve ancak kulüplerin anlaşamadığını ifade etti.



Lokomotiv Moskova ile anlaşma sağlayan Bursasporlu Sercan Yıldırım, kulüplerin bonserviste anlaşamaması sebebiyle resmi sözleşmeye imza atamadı. NTV Spor'a konuşan Sercan, yarın sabah uçağıyla Türkiye'ye döneceğini açıkladı.


"Bu akşam dönüyorum"

Sercan önceki gün sağlık kontrolünden geçmiş ve Lokomotiv Moskova ile her konuda anlaşmaya varmıştı. Kulüplerin bonservis konusunda anlaşamamasının ardından transferi iptal olan Sercan Yıldırım, NTV Spor'a yaptığı açıklamada, "Dün anlaşma yaptık ama bugün kulüpler arasında anlaşmazlıklar yaşandı. Bonservis konusu problem oldu" dedi.


Okan Yılmaz da Marsilya'dan dönmüştü

Bursaspor forması altında iki kez ''Süper Lig Gol Kralı'' olan Okan Yılmaz da Sercan Yıldırım gibi başarısız bir transfer serüveni yaşamıştı.

Yurtiçi ve yurtdışında birçok kulüpten transfser teklifleri alan Okan Yılmaz, 2003-2004 sezonunda daha önce ön protokol imzaladığı Fransız Marsilya Kulübü ile resmi sözleşme imzalamak üzere bu ülkeye gitmiş, ancak anlaşma sağlayamadan geri dönmüştü.



ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24