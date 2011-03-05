Sercan Yıldırım Rusya ile anlaşamadı, geri dönüyor

T24 - Sercan Yıldırım'ın Lokomotiv Moskova transferi gerçekleşmedi. İki takım bonserviste sorun yaşadı. Sercan Yıldırım, kendisinin Moskova ile anlaştığını ve ancak kulüplerin anlaşamadığını ifade etti.







Lokomotiv Moskova ile anlaşma sağlayan Bursasporlu Sercan Yıldırım, kulüplerin bonserviste anlaşamaması sebebiyle resmi sözleşmeye imza atamadı. NTV Spor'a konuşan Sercan, yarın sabah uçağıyla Türkiye'ye döneceğini açıkladı.





"Bu akşam dönüyorum"

Sercan önceki gün sağlık kontrolünden geçmiş ve Lokomotiv Moskova ile her konuda anlaşmaya varmıştı. Kulüplerin bonservis konusunda anlaşamamasının ardından transferi iptal olan Sercan Yıldırım, NTV Spor'a yaptığı açıklamada, "Dün anlaşma yaptık ama bugün kulüpler arasında anlaşmazlıklar yaşandı. Bonservis konusu problem oldu" dedi.





Okan Yılmaz da Marsilya'dan dönmüştü



Bursaspor forması altında iki kez ''Süper Lig Gol Kralı'' olan Okan Yılmaz da Sercan Yıldırım gibi başarısız bir transfer serüveni yaşamıştı.



Yurtiçi ve yurtdışında birçok kulüpten transfser teklifleri alan Okan Yılmaz, 2003-2004 sezonunda daha önce ön protokol imzaladığı Fransız Marsilya Kulübü ile resmi sözleşme imzalamak üzere bu ülkeye gitmiş, ancak anlaşma sağlayamadan geri dönmüştü.







