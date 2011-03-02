Sercan Yıldırım Moskova'da

T24 - Bursaspor'un genç golcüsü Sercan Yıldırım'ın Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımıyla anlaştı. Sercan Yıldırım yarın 4 yıllık sözleşme imzalayacak.





Bursasporlu Sercan Yıldırım Lokomotiv Moskova ile 4 yıllığına anlaştı.

Bu sezon ligde şu ana kadar 6 golü bulunan Sercan Yıldırım, yeşil-beyazlı ekibin Gaziantepspor'a kendi sahasında 4-1 mağlup olduğu maçta sakatlanan Altidore'un yerine oyuna dahil olmuş ve aynı maçta hafif sakatlık geçirmişti.

Geçtiğimiz hafta oynanan Bucaspor maçında Amerikalı forvet oyuncusu Jozy Altidore ile birlikte 18 kişilik kadroya alınmayan ve İzmir'e götürülmeyen genç golcü, teknik direktörü Ertuğrul Sağlam'dan izin alarak 2 günlük izinde Rusya'ya gitmişti.

Sercan, tatil dönüşü sosyal paylaşım sitesi twitter'da sadece tatil için gittiğini için söylese de, Lokomotiv Moskovalı yöneticilerle masaya oturduğu öğrenildi.

Rus kulübü Bursaspor'a 5,5 milyon euro bonservis ücreti ödeyecek. Genç futbolcunun yarın Rusya'ya sözleşme imzalamaya gitmesi bekleniyor.