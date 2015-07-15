Sercan Yıldırım hastanelik oldu

Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, Keine Sorgen Arena'da oynanan mücadelenin son anlarında kaleci Markus Schöller'in müdahalesiyle sakatlanan Sercan Yıldırım'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Yener İnce, Avusturya temsilcisi Josko Ried ile oynanan maçta sakatlanan Sercan Yıldırım'ın durumunun iyi olduğunu söyledi.

Sarı-kırmızılı futbolcunun darbeye bağlı bilinç kaybı yaşadığını aktaran İnce, "Korkulacak bir şey yok. Sercan gayet iyi. Herhangi bir sıkıntımız yok. Çok sert bir darbe aldı ve o anda geçici bir bilinç kaybı oldu. Göğsüne de bir darbe vardı. Bunlara bağlı sıkıntı oldu ama şu anda gayet iyi. Tedbirlerimizi de aldık, bu konuda rahatız" ifadelerini kullandı.

Sercan Yıldırım'ın kontrol altında tutulacağı belirtildi.