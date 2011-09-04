Sercan Yıldırım Galatasaray yolunda

T24 - Galatasaray Başkan Yardımcısı Adnan Öztürk, Bursaspor Başkanı İbrahim Yazıcı'ya, Fatih Terim'in onay verdiği golcü oyuncuyu kiralamak istediklerini resmen bildirdi ve pazarlıklar başladı. Kulüpler anlaşırsa Sercan yeni sezonda sarı-kırmızılı formayı giyecek.













Transferde son yılların en hareketli sezonunu geçiren Galatasaray son bombasını Sercan Yıldırım’la patlatmak üzere. Teknik Direktör Fatih Terim’in çok istediği İspanyol sol kanat oyuncusu Albert Riera’yı resmen bitiren sarı-kırmızılı kulüp, uzun süredir gerçekleştirmek istediği golcü transferinde mutlu sona çok yaklaştı. Bursaspor Başkanı İbrahim Yazıcı’nın önceki gün Galatasaray Başkan Yardımcısı Adnan Öztürk’e sunduğu, “Sercan Yıldırım’ı düşünür müsünüz?” teklifini değerlendiren sarı-kırmızılılarda, Fatih Terim, genç yıldıza yeşil ışık yaktı.



Adnan Öztürk’ün telefonla ulaştığı teknik patron Terim, Sercan konusunda olumlu ifadeler kullanarak, “Sercan’ı, Milli Takım’a ilk kez ben aldım. Fiyatı da uygunsa neden olmasın” ifadelerini kullandı.

3 saatlik zirve



Adnan Öztürk, Four Seasons Otel’deki görüşmenin ardından Başkan Yazıcı ile Türkiye-Kazakistan maçının devre arasında da transferi detaylarıyla konuştu. Öztürk dün de önce telefonla ulaştığı, Yazıcı’yla, akşam da Galatasaray Adası’nda bir araya geldi. 3 saatlik zirvede Sercan’ı kiralamak istediklerini ancak daha önce çapraz bağlarından ameliyat olan oyuncunun sağlık testlerinden çıkacak sonuca göre hareket edeceklerini bildirdi.



Galatasaray, Sercan’ı 4 milyon euroluk satın alma opsiyonuyla beraber Bursaspor’dan 1 yıllığına almak isterken, İbrahim Yazıcı’nın teklife sıcak yaklaştığı belirtildi.



Sarı-kırmızılı kulüp, transferin bitmesine 1 gün kala Sercan konusunda büyük mesafe kat ederken, oyuncu ve menajeriyle görüşmelerin başladığı ifade edildi.



Pazarlıklarda herhangi bir pürüz çıkmaması durumunda Sercan Yıldırım, Cim-Bom’un bu sezonki 10. transferi olacak.



Bu arada yabancı golcü için de çalışmalarını sürdüren Cim-Bom’un, Sunderland’in Gyan için 12 milyon euro istemesinin ardından, Tottenham’a Roman Pavlyuchenko için 6 milyon önerdiği iddia edildi.

Eyüp’e fark attılar: 3-0



Galatasaray, Spor Toto 2. Lig takımlarından Eyüpspor ile yaptığı hazırlık maçını 3-0 kazandı. Cim-Bom, Metin Oktay Tesisleri’nde oynanan mücadeleye Ufuk, Eboue, Ujfalusi, Ceyhun, Mert, Melo, Yekta, Ayhan, Engin Baytar, Caner ve Berk ilk 11’iyle başladı. Eboue'nin penaltı golüyle öne geçen sarı-kırmızılı takım, devre biterken Berk'le farkı ikiye çıkardı. Galatasaray'ın son golü ikinci yarıda Ujfalusi'den geldi. Cim-Bom bugün yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.





