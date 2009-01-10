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Spor

Sercan ve Özer ısrarı

Fenerbahçe'nin Bursaspor'lu Sercan Yıldırım ve Ankaraspor'lu Özer Hurmacı ısrarı bitmiyor.

10 Ocak 2009 02:00


Devre arası transferinde daha çok, gelecek vadeden genç oyunculara yönelen Fenerbahçe'nin Bursaspor'lu Sercan Yıldırım ve Ankaraspor'lu Özer Hurmacı ısrarı bitmiyor. Sarı-lacivertli yöneticiler, bu iki futbolcu için girişimlerini sürdürüyor.

Fenerbahçe'nin Ankaraspor'lu Özer ve Bursaspor'lu Sercan'ı transfer etmek için kulüpleriyle pazarlıklarını sürdürdüğü öğrenildi.

Sarı-lacivertli yönetimin Özer için Ankaraspor'a Yasin Çakmak, Can Arat ve 2 milyon Euro teklif ettiği, ancak başkent ekibinin iki futbolcunun yerine para istediği bildirildi.

Ankaraspor'un 6 milyon Euro bonservis bedeli talep ettiği Özer Hurmacı'ya İtalya'nın Atalanta, İspanya'nın Sevilla ve Espanyol takımlarının da talip olduğu belirtiliyor.

Sercan Yıldırım için ise Bursaspor ile görüşmelerin olumlu gittiği; bu futbolcu için 2 milyon Euro artı genç Gürhan'ın kiralık, Yasin Çakmak'ın ise bonservisi ile Bursaspor'a verileceği belirtiliyor.

Bu arada Fenerbahçe'nin almak istediği Gaziantepspor'lu futbolcu Bekir İrtegün'ün menajeri Ahmet Bulut, oyuncunun hiçbir kulüple sözleşme imzalamadığını açıkladı.

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