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Spor

Sercan resmen Galatasaray'da İSTANBUL (A.A)

06 Eylül 2011 02:09

-Sercan resmen Galatasaray'da İSTANBUL (A.A) - 05.09.2011 - Galatasaray, Bursasporlu futbolcu Sercan Yıldırım'ın transferi için 5 yıllık anlaşma yapıldığını borsaya bildirdi.  Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş'den, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na (IMKB) gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yer alan açıklamada, ''Bursaspor Kulübü oyuncularından Sercan Yıldırım ile 2011-2012 sezonundan başlamak ve son sezon şirketimizin tek taraflı opsiyonunda olmak üzere 5 futbol sezonu için anlaşmaya varılmıştır'' denildi.  Transferin detaylarıyla ilgili bilgilerin de yer aldığı açıklamada, Galatasaray'ın Bursaspor'a 3 milyon avro transfer ücreti ödeyeceği ve futbolcu Musa Çağıran'ı Bursaspor'a bedelsiz olarak vereceği ifade edildi.  Sercan'ın ise bu transferde her sezon için 700 bin avro sabit ücret ve her sezon için 8 bin 500 avro maç başı ücret alacağı belirtildi. Futbolcunun bir sezonda 30 ve daha fazla resmi müsabakada görev alması halinde takip eden sezona ilişkin sabit transfer ve maç başı ücretlerinin yüzde 10 arttırılarak ödeneceği kaydedildi.

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