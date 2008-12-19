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Spor

Sercan rahatsız!..

Sercan Yıldırım, henüz çok genç olduğunu ve hakkında çıkan transfer haberlerinin kendisini yıprattığını söyledi.

19 Aralık 2008 02:00


Bursaspor'un golcü oyuncusu Sercan Yıldırım, henüz çok genç olduğunu ve hakkında çıkan transfer haberlerinin kendisini yıprattığını söyledi.

Bursaspor'un 18 yaşındaki genç yeteneği ve Türk futbolunun yıldız adayı Sercan Yıldırım, ''Transfer konusunda konuşmak istemiyorum. Çünkü bunlar yanlış anlaşılıyor ve bu yüzden psikolojim bozuluyor'' dedi.

BursaRay Şehreküstü İstasyonundaki Bursastore'da düzenlenen imza gününe katılan genç forvet, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Sercan, taraftarın ilgisinin kendisini çok mutlu ettiğini belirterek, ''Onları utandırmadığımı ve utandırmayacağımı düşünüyorum. İnişli çıkışlı maçlarım da olsa, iyi performans sergiledim. Taraftarlara mutluluk verecek şeyler yaptıysam ne mutlu bana. İnşallah bunların devamı gelecek'' diye konuştu.

Hafta sonu deplasmanda oynayacakları Gaziantepspor maçının önemine işaret eden Sercan, bu maçı kazanarak ligin ikinci devresine rahat girmeyi planladıklarını dile getirdi.

Sercan, düşme tehlikesi olmadan ilk 5'e oynamak ve taraftarlarla tüm medyaya güçlerini göstermek istediklerini ifade etti.

Genç forvet, transfer haberlerinin hatırlatılması üzerine, ''Şu an Bursaspor'un futbolcusuyum. Menajerlerimle görüşmeler oldu. Arsenal'ın izlettiği de kulağıma geldi. Transfer konusunda hiç konuşmak istemiyorum. Çünkü yanlış anlaşılıyor ve bu yüzden psikolojim bozuluyor. Benim de duygusal yönlerim var. Daha çok küçüğüm, henüz 18 yaşındayım'' dedi.

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