Sercan paylaşılamıyor



Avrupa kulüplerinin Bursasporlu Sercan Yıldırım'ı transfer etme inadı sürüyor.



Ünlü ingiliz kulübü Manchester United'ın ardından bir diğer İngiliz kulübü Manchester City'nin de Sercan'ı transfer gündemine aldığı, genç futbolcuyla ilgili bilgi topladığı öğrenildi.



Menajerler aracılığıyla genç futbolcuyla ilgili bilgi alan kulüplerin arasında PSV Eindhoven'ın da bulunduğu, Hollanda ekibinin Bursaspor'un hafta sonu Fenerbahçe ile yapacağı maçta Sercan'ı izleteceği bildirildi.



Manchester United kulübünün Sercan Yıldırım ile ilgilendiğini Bursasporlu yöneticiler de açıklamış ve İngiliz kulübün genç futbolcu için 5 milyon avro gibi bir ücreti gözden çıkardığı yönünde bilgi vermişti

