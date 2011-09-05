-Sercan için el sıkıştılar İSTANBUL (A.A) - 05.09.2011 - Galatasaray Kulübü Başkanı Ünal Aysal ile Bursaspor Kulübü Başkanı İbrahim Yazıcı, bir araya gelerek, Bursasporlu futbolcu Sercan Yıldırım'ın sarı-kırmızılı takıma transferi konusunda el sıkıştı. Ünal Aysal, İbrahim Yazıcı ile gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından Lig TV'ye yaptığı açıklamada, iki kulübün de kazanacağı bir formül çerçevesinde genç futbolcuyu renklerine bağladıklarını belirterek, ''Evvela İbrahim başkana teşekkür ediyorum. Bursaspor'a çok hizmetleri geçmiş, milli takımımızın santrforluğunu yapmış çok genç bir yeteneği yetiştirdi ve bize emanet ediyor. İki tarafın da kazanacağı ve kazanması gereken bir formül bazında bu genç yeteneği değerlendirme kararı aldık'' dedi. Sercan'ı ilk defa A Milli Takım'a teknik direktörleri Fatih Terim'in seçtiğini hatırlatan Aysal, şöyle konuştu: ''Fatih hocaya danıştık, bu oyuncuyu değerlendirebileceğini söylemişti. Fatih hocaya güveniyoruz, Sercan'a da güveniyoruz. Tahmin ediyorum, ekibimizin bir eksiği böylece tamamlanmış oldu. Artık bundan sonra başarıları izlemeye devam edeceğiz. Bizim yönümüzden görev yapılmıştır, tamamlanmıştır. Bundan sonrası hem teknik direktörümüze hem de Sercan'a kalmış.'' Ünal Aysal, sarı-kırmızılı takımda transfer bitmediğini de dile getirerek, ''Transferin tamamlandığını söyleyemeyiz. Her zaman eksikliklerimiz çıkıyor, onları tamamlamaya çalışıyoruz. Önümüzdeki dönemde bir ara transfer sezonu var. Eksikliklerimizi sürekli tamamlayacağız'' değerlendirmesinde bulundu. Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Adnan Öztürk de yapıcı yaklaşımından dolayı İbrahim Yazıcı'ya teşekkür ederek, ''Türk futboluna Sercan'ı kazandırmak için Bursaspor ve Galatasaray bir ortaklık eyleminin içine girdi. Bu Türk futbolunda bir ilk olacak ve eminim Türk futbolu Sercan gibi bir yıldızı yeniden kazanacak'' dedi. Bursaspor Kulübü Başkanı Yazıcı ise Sercan gibi bir futbolcuyu tekrar Türk futboluna kazandırma açısından iyi kararlar aldıklarını dile getirerek, ''Değişik bir transfer sistemi yaptık ama iyi bir şey oldu'' ifadesini kullandı. Öte yandan, Galatasaray Kulübü transferi henüz resmi olarak açıklamadı.