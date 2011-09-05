T24 LogoT24 Logo
Spor

Sercan, Galatasaray'da BURSA (A.A)

05 Eylül 2011 17:17

-Sercan, Galatasaray'da BURSA (A.A) - 05.09.2011 - Bursaspor'un yıldız golcüsü Sercan Yıldırım, Galatasaray ile anlaştı. Sercan, Bursaspor ile Galatasaray'ın transferi konusunda anlaşmaya vardığını, gelecek sezon sarı-kırmızılı kulübün başarısı için ter dökeceğini söyledi. Resmi sözleşme imzalamadan açıklama yapmak istemediğini ifade eden Sercan, ''Anlaşma sağlandı, hayırlı olsun'' dedi. Bursaspor yönetimi, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Anderlecht ile Bursa'da oynanan ve 2-1 kaybedilen maçın ardından, Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam'ın raporu doğrultusunda, Volkan Şen ve İbrahim Kaş ile birlikte Sercan Yıldırım'dan da kendisine kulüp bulmasını istemişti. Sercan ile birlikte yeşil-beyazlı kulübün altyapısından yetişen Volkan Şen, daha önce Trabzonspor ile anlaşmıştı.  

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Atilla Yeşilada: Türkiye 2020'de yüzde 2 büyür, hem işsizlik hem...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24