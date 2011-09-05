-Sercan, Galatasaray'da BURSA (A.A) - 05.09.2011 - Bursaspor'un yıldız golcüsü Sercan Yıldırım, Galatasaray ile anlaştı. Sercan, Bursaspor ile Galatasaray'ın transferi konusunda anlaşmaya vardığını, gelecek sezon sarı-kırmızılı kulübün başarısı için ter dökeceğini söyledi. Resmi sözleşme imzalamadan açıklama yapmak istemediğini ifade eden Sercan, ''Anlaşma sağlandı, hayırlı olsun'' dedi. Bursaspor yönetimi, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Anderlecht ile Bursa'da oynanan ve 2-1 kaybedilen maçın ardından, Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam'ın raporu doğrultusunda, Volkan Şen ve İbrahim Kaş ile birlikte Sercan Yıldırım'dan da kendisine kulüp bulmasını istemişti. Sercan ile birlikte yeşil-beyazlı kulübün altyapısından yetişen Volkan Şen, daha önce Trabzonspor ile anlaşmıştı.