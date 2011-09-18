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Spor

Serbest stilde revizyona gidiliyor İSTANBUL (A.A)

18 Eylül 2011 23:56

-Serbest stilde revizyona gidiliyor İSTANBUL (A.A) - 18.09.2011 -  Güreş Federasyonu Başkanı Bekir Çeker, 2011 Dünya Güreş Şampiyonası'nda sadece 1 gümüş madalya alabilen serbest stilde revizyona gideceklerini açıkladı. Çeker, A.A muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul'da yapılan 2011 Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stilde başarılı olduklarını ancak serbestte aynı derecelerin gelmediğini ifade ederek, ''Serbest stilde yeni bir oluşum, revize yapacağız'' dedi. Teknik kadroda değişiklik yapacaklarının sinyalini veren Bekir Çeker, ''Şampiyona bittikten sonra oturup durum değerlendirmesi yapacağız. Yeni bir oluşum yapacağız, değişiklikler olacak'' diye konuştu. -''Kura sistemi güçlü ülkelerin aleyhine''- Çeker, 120 kiloda Fatih Çakıroğlu'nun 4 kez çektiği bacak bağlama kurasını kaybettiğini dile getirerek, ''Kura sistemi güçlü ülkelerin aleyhine'' dedi. Kura sistemi nedeniyle Venezuallalı, Porto Rikolu sporcuların finale çıkabildiğini vurgulayan başkan Çeker, ''Fatih, 2 maçta 4 kez kura çekti. 4'ünde de rakip kazandı. Böyle şanssızlık olmaz. Böyle olunca da güçsüz ülkeler finale kadar gelebiliyorlar'' ifadesini kullandı.

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