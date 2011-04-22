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Ekonomi

SERBEST PİYASADA DÖVİZ ANKARA (A.A)

22 Nisan 2011 20:14

-SERBEST PİYASADA DÖVİZ ANKARA (A.A) - 22.04.2011 - Ankara'da perşembe günü akşam saatlerinde 1,5220 liradan işlem gören ABD dolarının değeri bugün akşam saatlerinde de değişmedi Avro, bugün akşam saatlerinde 2,2140 liradan işlem gördü. Avro perşembe günü akşam saatlerinde 2,2130 liradan satılmıştı. Perşembe günü akşam saatlerinde 1,4559 olan avro-dolar paritesi bugün akşam saatlerinde 1,4554 oldu. Merkez Bankası, saat 15.30 itibarıyla gösterge niteliğindeki doların efektif satışını 1,5193 lira, avronun efektif satış kurunu da 2,2128 lira olarak belirledi.

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