T24 LogoT24 Logo
Gündem

Serbest kıyafet uygulamasına ilk Hakkari geçti

Milli Eğitim Bakanlığı'nın serbest kıyafet yönetmeliğini yayınlanmasının ardından, Hakkari'de öğrenciler bugün okula sivil kıyafetle gitti

05 Aralık 2012 18:35

Hakkari'deki Ticaret Meslek ve Ticaret Meslek Anadolu Lisesi, Milli Eğitim Bakanlığı'nın serbest kıyafet yönetmeliğinin yayınlanmasının ardından, kentte ilk kez sivil kıyafet uygulamasına geçen lise oldu.

cnnturk.com'da yer alan habere göre, Milli Eğitim Bakanlığı'nın okullarda tek tip kıyafet uygulamasını kaldırmasının ardından Hakkari'de 630 öğrencisi bulunan Ticaret Meslek ve Ticaret Meslek Anadolu Lisesi öğrencilerinin büyük bölümü bugün (5 Kasım 2012) okula serbest kıyafetle geldi. Hakkari'de ilk defa sivil kıyafet uygulamasına geçen okul öğrencilerinin çoğunluğu bakanlığın bu uygulamasını desteklemediklerini belirtirken, bazıları da kararı olumlu bulduklarını söyledi.

Yeni kıyafet uygulamasının zengin- fakir arasındaki ayrımına ve kimin öğrenci kimin öğrenci olmadığıyla ilgili sorunlara yol açacağını söyleyen örenciler, bu uygulamanın öğrenciler arasında sıkıntı yaratacağını ileri sürdü.

ETİKETLER

hakkarisivil kıyafetokulmilli eğitim bakanlığı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24