Serbest kıyafet uygulamasına ilk Hakkari geçti

Hakkari'deki Ticaret Meslek ve Ticaret Meslek Anadolu Lisesi, Milli Eğitim Bakanlığı'nın serbest kıyafet yönetmeliğinin yayınlanmasının ardından, kentte ilk kez sivil kıyafet uygulamasına geçen lise oldu.

cnnturk.com'da yer alan habere göre, Milli Eğitim Bakanlığı'nın okullarda tek tip kıyafet uygulamasını kaldırmasının ardından Hakkari'de 630 öğrencisi bulunan Ticaret Meslek ve Ticaret Meslek Anadolu Lisesi öğrencilerinin büyük bölümü bugün (5 Kasım 2012) okula serbest kıyafetle geldi. Hakkari'de ilk defa sivil kıyafet uygulamasına geçen okul öğrencilerinin çoğunluğu bakanlığın bu uygulamasını desteklemediklerini belirtirken, bazıları da kararı olumlu bulduklarını söyledi.

Yeni kıyafet uygulamasının zengin- fakir arasındaki ayrımına ve kimin öğrenci kimin öğrenci olmadığıyla ilgili sorunlara yol açacağını söyleyen örenciler, bu uygulamanın öğrenciler arasında sıkıntı yaratacağını ileri sürdü.