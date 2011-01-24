Serbest kaldı, yine cinayet işledi!

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2003’te cezaevinden çıktı...



Sonsoy’un 2002 yılında eşi Zeynep Sonsoy’u öldürmekten cezaevine girdiği, ancak akıl sağlığının yerinde olmadığı gerekçesiyle 2003’te tahliye edildiği ortaya çıktı. Milliyet gazetesinde yer alan haber şöyle:Konya’da 31 yaşındaki Burhanettin Polat’ı 4 yerinden tabancayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla 11 gündür aranan ve bir arkadaşının evinde yakalan Halil Sonsoy, Polat’ı sevgilisine sarkıntılık ettiği için öldürdüğünü iddia etti.Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 11 Ocak’ta merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi’nde tartıştığı Burhanettin Polat’ı (31) silahla vurarak öldürdüğü ileri sürülen Halil Sonsoy’un (44) yakalanması için çalışma başlattı.11 gündür aranan Sonsoy, önceki gün Meram’da başka bir kız arkadaşına ait evde yakalandı. Gözaltına alınan Sonsoy ilk ifadesinde, “Ben sevgilimle evde oturduğum sırada Burhanettin Polat, kapımıza dayanarak tekme ve yumruk vurdu. Sevgilime daha önce de sarkıntılık eden Polat’ı kovalayarak üzerimde taşıdığım tabancayla vurdum” dedi.Halil Sonsoy’un 2002 yılında da eşi Zeynep Sonsoy’u öldürdüğü gerekçesiyle hapis yattıktan sonra ruh sağlığının yerinde olmadığı yönünde rapor verilmesi üzerine 2003 yılında cezaevinden çıktığı, daha sonra tanıştığı Zübeyde B. (46) ile imam nikâhıyla birlikte yaşamaya başladığı öğrenildi.