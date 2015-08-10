'Serbest dolaşım tehlikede'



Afrika kıyılarından yola çıkan tekneler hafta sonu Akdeniz'i yine can pazarına çevirdi. İtalyan Sahil Güvenlik Komutanlığı'ından yapılan açıklamada, beş yardım ekibinin pazar günü Avrupa'ya ulaşmaya çalışan teknelerden 671 kişiyi kurtardığı bildirildi. Kurtarılan sığınmacılardan 48'inin çocuk, 108'inin de kadın olduğu belirtildi.

İtalyan makamları, cumartesi günü de 400'den fazla kişiye karaya çıkmaları için yardım edildiğini kaydetti. Geçen hafta aynı güzergahtan Avrupa'ya geçmeye çalışan 200 kadar sığınmacı ise Libya kıyılarında teknelerinin batması sonucu hayatını kaybetmişti.

Serbest dolaşım uyarısı

Avrupa, son aylarda giderek büyüyen bir sığınmacı akınıyla karşı karşıya. Sığınmacıların Avrupa ülkelerine dağılımı konusunda tartışmalar sürerken, Almanya Başbakan Yardımcısı ve Sosyal Demokrat Parti Genel Başkanı Sigmar Gabriel de mültecilerin adaletsiz dağılımının Avrupa'da serbest dolaşımı tehlikeye atabileceği uyarısında bulundu.

Çok sayıda Avrupa ülkesi arasında sınır kontrollerinden vazgeçilmesinin vatandaşlar, Alman ekonomisi ve istihdam açısından olumlu olduğunu ifade eden Gabriel, "Ancak mültecilerin sadece birkaç ülkede bulunması yüzünden bu büyük kazanımımız, baskı altında" diye konuştu.

Bu durumda birçok kişinin eski sınırların yeniden çekilmesini talep ettiğini ve bunun engellenmesi gerektiğini ifade eden Gabriel, "Sığınmacıların dağıtımının daha iyi yapılmasını sağlayacak durumda olmamamız Avrupa için utanç verici" diye sözlerini sürdürdü.

Gabriel, Avrupa'nın sığınmacı sorununda insanlığın kaybedildiği tehlikeli bir noktaya sürüklendiğini ifade ederek sürekli büyüyen sığınmacı sayısı nedeniyle sosyal sorunların da ortaya çıkabileceği uyarısında bulundu.