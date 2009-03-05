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Ekonomi

Serbest bölgenin ticareti 2 ayda yüzde 14 azaldı

Gaziantep Serbest Bölgesinin işlem hacmi, yılın ilk 2 ayında yüzde 14 azaldı.

05 Mart 2009 02:00

Gaziantep Serbest Bölgesinin işlem hacmi, yılın ilk 2 ayında yüzde 14 azaldı.

Gaziantep Serbest Bölge Müdürlüğü verilerine göre, bölgenin işlem hacmi, Ocak-Şubat 2009 döneminde 17 milyon 66 bin 727 dolar oldu.

Gaziantep Serbest Bölgesinin ticaret hacmi, Ocak-Şubat 2009 döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14 oranında geriledi. Bölgenin Ocak-Şubat 2008 dönemi işlem hacmi 19 milyon 929 bin 446 dolar olmuştu.

Bölgenin ekonomik gelişmesine katkı sağlamak amacıyla 1999 yılında faaliyete geçirilen Gaziantep Serbest Bölgesinin kuruluşundan bu yana toplam işlem hacmi, Ocak-Şubat 2009 dönemi ticaret hacmiyle birlikte 1 milyar 39 milyon 63 bin 327 dolara ulaştı.

Bu arada, Ocak-Şubat 2009 döneminde bölgede gerçekleşen işlemlerle Hazineye 347 bin 89 dolar katkı sağlandı. Gaziantep Serbest Bölgesinde halen 2'si yerli ve yabancı ortaklı, 2'si yabancı sermayeli ve kalanı da yerli sermayeli olmak üzere toplam 37 firma faaliyet gösteriyor. Bölgede 2'si yabancı toplam 149 kişi istihdam ediliyor.

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