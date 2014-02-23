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Dünya

Serbest bırakılan Yulia Timoşenko Maidan Meydanı'nda

Ukrayna'da 3 yıldır hapiste olan eski Başbakan Yulia Timoşenko parlamentodan çıkan kararla serbest bırakıldı

23 Şubat 2014 00:30


Ukrayna'nın üç yıldır hapiste olan eski Başbakanı Yulia Timoşenko serbest bırakıldı. Timoşenko'nun serbest kaldığı haberini alan kızı gözyaşlarını tutamadı. AFP ajansı, Timoşenko'nun ilk açıklamasının "Diktatörlük çöktü" şeklinde olduğunu verdi. Maidan Meydanı'nda gelen Timoşenko burada bir konuşma yaptı, "Bazıları Ukraynayı bölmeyi istiyor, ben hapishaneden yeni çıkmış biri oalrak ülkenin bölünmesine karşı çıkmanızı istiyorum" dedi.

İrem Köker'in hurriyet.com.tr'de yer alan haberine göre, Maidan Meydanı'nda dakika dakika şunlar yaşandı:

22.20 Maidan Meydanı'nda kutlama amaçlı havai fişekler atılıyor.

22.00 Meydanda 'Burası artık güvenli olmayabilir' uyarısı yapıldı bunun üzerine Timoşenko konuşmasını sona erdirerek Maidan Meydanı'ndan ayrıldı.

21.55 Timoşenko, "Ukrayna'daki özgürlük hareketi eski Sovyet ülkelerine de yayılacak" dedi.

21.50 Timoşenko konuşma yaparken bazı izleyiciler kalabalıktan dolayı fenalık geçirdi ve hastaneye kaldırıldı.

21.48 Timoşenko, ""Siz kahramansınız, Ukrayna'daki en iyi şey sizlersiniz. Bazıları Ukrayna'yı bölmeyi istiyor, ben hapishaneden yeni çıkmış biri olarak ülkenin bölünmesine karşı çıkmanızı istiyorum" dedi.

21.40 Timoşenko, Maidan Meydanı'nda konuşma yapıyor. Maidan Meydanı'nda inanılmaz bir kalabalık var, yüzbinlerce kişi Timoşenko'yu dinlemek için alanı doldurdu. Timoşenko, meydandaki tüm unsurları temsil etmese de muhalefetin en önemli siyasi figürlerinden biri.

21.00 Timoşenko Maidan Meydanı'na yakın bir noktaya gelerek çelenk bıraktı. Timoşenko'nun, meydana gelmesi bekleniyor.

20.15 Timoşenko'nun uçağı Kiev'e indi ve bir araçla havaalanından ayrıldı.

 

Timoşenko serbest bırakıldı

 

Göstericilerin “en büyük taleplerinden” biri daha dün gerçekleşti ve üç yıldır hapiste yatan eski Başbakan, muhalif liderlerden Yulia Timoşenko (53), serbest kaldı. Gün içerisinde Associated Press ajansı, Timoşenko’nun serbest bırakıldığı haberini vermiş, daha sonra eski Başbakan’ın sözcüsü “Açıklamam yanlış anlaşıldı” demişti.

 

322 vekil 'evet' oyu verdi

 

Timoşenko’nun serbest kalmasını, yakın çalışma arkadaşı Aleksander Turçinov’ın başkanı seçildiği mecliste alınan karar sağladı. Mecliste onaylanan “Timoşenko’ya Özgürlük” başlıklı kararnamenin kabulü için 322 milletvekili “evet” oyu verdi. Dün ise meclis Timoşenko’nun hapse atılmasına gerekçe olan yasayı değiştirmişti. Timoşenko, 2011 yılında Rusya ile doğalgaz anlaşmasının imzalanmasıyla ilgili olarak haksız kazanç elde etmekten dolayı yedi yıl hapis cezasına mahkum edilmişti. Meclis onayı olmasaydı dört yıl daha hapis yatacaktı. “Turuncu Devrim’in” lideri Timoşenko, 2005 yılında ülkenin ilk kadın başbakanı olmuştu.

 

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