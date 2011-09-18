-Serbest bırakılan gazetecileri kabul etti BERLİN (A.A) - 18.09.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, resmi ziyaret için geldiği Almanya'nın başkenti Berlin'de ilk olarak İran'da casusluk yaptıkları iddiasıyla tutuklanan ve kendisinin girişimlerinin ardından serbest bırakılan Alman gazeteciler Marcus Hellwig ve Jens Koch'u kabul etti. Cumhurbaşkanı Gül'ün Bild gazetesinin muhabiri Hellwig ve foto muhabiri Koch ile görüşmesi, Berlin'de konakladığı Ritz Carlton Otel'de gerçekleşti. Alman gazeteciler Hellwig ve Koch, içeri girdiklerinde Cumhurbaşkanı Gül'e Türkçe olarak ''Her şey için teşekkür ederiz'' dediler. Gül ise ''Bir şey değil'' yanıtını verdi. Şubat ayında İran'a gerçekleştirdiği ziyaret öncesinde Almanya Cumhurbaşkanı Christian Wulff'un durumu kendisine ilettiğini anlatan Gül, ''O da sizler için çok uğraştı'' dedi. Başlangıcında bir süre görüntü alınmasına izin verilen görüşme, daha sonra basına kapalı devam etti. Görüşmede gazetecilerin, Tebriz'de hapishanede bulundukları sırada Gül'ün İran'a geleceğini radyodan öğrendiklerini ve ''Cumhurbaşkanı inşallah bizi kurtarır'' diye dua ettiklerini anlattıkları öğrenildi. İran'da zina suçundan idama mahkum edilen Sakine Aştiyani'nin ailesiyle röportaj yapmak isteyen Alman gazeteciler Marcus Hellwig ve Jens Koch bu ülkede tutuklanmışlardı. Almanya Cumhurbaşkanı Christian Wulff, Cumhurbaşkanı Gül'e şubat ayında İran'a gerçekleştirdiği ziyaret öncesi gazetecilerin durumunu iletmiş ve serbest bırakılmaları için destek istemişti. Gül'ün ziyareti sırasında durumu İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'a iletmesinden bir süre sonra iki gazeteci serbest bırakılmıştı.