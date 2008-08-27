‘Serbest benim, grekoromen senin olsun’

Çin’in başkenti Pekin’de düzenlenen 29. Yaz Olimpiyatları’nda Türk sporcularının başarısız bir görüntü sergilemiş olmasıyla ilgili tartışmalara her gün yeni bir gelişme ekleniyor.



Daha önce Gençlik ve Spor Genel Müdürü Mehmet Atalay’ın “Belediyeler futbola daha fazla önem verdiği için bu sonuç ortaya çıktı” açıklamalarına İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Kadir Topbaş’tan sert yanıt gelmişti. Topbaş, “6 yıldır ne yaptın diye sorarlar adama” diye topu yeniden Atalay’a atmıştı.



Bugün Milliyet’teki köşesinde Ercan Güven Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile yaptığı bir görüşmeye yer vermiş ve konuya daha derin bir boyut kazandırmış. Güven ‘derin futbol’ başlığı attığı yazısında, “Pekin’deki başarısızlığımızın sebebi, ‘futbol aşkı’ diye biliyorduk ‘futbol kavgası’ çıktı,” değerlendirmesinde bulunuyor.



Bu değerlendirmenin sebebi ise oldukça ilginç. Meğer Melih Gökçek, olimpiyatlar öncesinde Mehmet Atalay ile bir görüşme yapmış ve İBB ile ortaklaşa olimpiyatlara takımların hazırlanmasına olanak sağlama teklifinde bulunmuş. Ancak Ankaraspor’un maçlarına ilişkin protokol tribün yerlerinin belirlenmesi konusunda yaşanan anlaşmazlık nedeniyle dönemin Spor Bakanı Mehmet Ali Şahin’in de onay verdiği ‘destek’ önerisi de havada kalmış.

İşte, Ercan Güven’in bugünkü köşesinde “kelimesine dahi dokunmadan” yayınladığı Melih Gökçek ile yaptığı görüşme:



M.G.- Mehmet Atalay’a “arkadaş” dedim, “Bak bu spor dallarını bölüşelim”. Toplantıda sayın Bakan da var. Mehmet Ali Bey’le(Şahin) birlikte oturduk konuştuk. “Olimpiyata hazırlanan dört branşı bana verin” dedim. Dört branş da İstanbul’a verin.

- Hangileri?

M.G- Güreşin serbesti. Çünkü Tayyip (Erdoğan) bey ile aramızda öyle bir anlaşma vardı eskiden. O grekoromeni almıştı, ben serbesti almıştım. Serbest dışında, halteri, atletizmi, boksu alayım. Bizim üç amatör kulübümüz var. Askispor, Ankara Belediye, Egosopor. Bunlara verelim branşları... Orada olimpiyatlara kadar hazırlansınlar.

- Yanıt?

M.G.- Onlar da Bakan beyle birlikte “Hay hay” demişlerdi.

- Neden olmadı?

M.G.- Genel Küdür (Mehmet Atalay)ile Ankaraspor konusunda bizim çocuklarla ciddi bir tartışma çıktı. Ondan sonra ben de telefonla konuştum. Bize de sertleşti falan filan. Ondan sonra da bir daha Mehmet Atalay ile bir araya oturmadım.

- Ankaraspor tartışmasının sebebi nedir?

M.G.- Protokol tribünu ile ilgili tartışma. (Genel Müdür)”Verdiğiniz biletleri ben düzenleyeceğim” deyince; “Bu özel kulüp” diyorlar. Ondan sonra tartışma çıkıyor. Bana intikal etti. Sesini falan yükseltince... Başkasına yapar da bana yapamaz. İpler koptu. O iş de kaldı.



