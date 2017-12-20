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Serbes, cezaevinden çıksa da direksiyon başına geçemeyecek (2)

HAKİM KARŞISINA ÇIKACAĞI GÜN BELLİ OLDU Aydın Otoyolu'nda, 3 kişinin yaşamını yitirdiği trafik kazasından sonra tutuklanan ve bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olmaktan 22

20 Aralık 2017 18:26

HAKİM KARŞISINA ÇIKACAĞI GÜN BELLİ OLDU
Aydın Otoyolu\'nda, 3 kişinin yaşamını yitirdiği trafik kazasından sonra tutuklanan ve bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olmaktan 22.5 yıla kadar hapsi istenen yazar Emrah Serbes\'in 8 Mart 2018 günü 8\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde hakim karşısına çıkacağı açıklandı. Kurbanlarından 1\'i kadın olan Emrah Serbes\'in Dünya Kadınlar Günü\'nde hakim karşısına çıkacak olması da ilginç bir rastlantı oluşturdu. Serbes, Menemen T tipi cezaevinde tutuklu bulunuyor.

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)

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