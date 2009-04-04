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'Seray'ın beni kullanmasına izin verdim'

Tehdit edildiği için uzun zamandır Azerbaycan’da yaşayan şarkıcı Çelik, sonunda suskunluğunu bozdu.

04 Nisan 2009 03:00

Tehdit edildiği için uzun zamandır Azerbaycan’da yaşayan şarkıcı Çelik, sonunda suskunluğunu bozdu.

Seray Sever fotoğrafları - FOTOGALERİ

Ailesini korumak uğruna adının Seray Sever’le anılmasına izin verdiğini söyleyen şarkıcı, röportajda Sever’e şifreli bir de mesaj gönderdi.

Beni kullanmasına izin verdim

İhsan Güven öldürüldüğünde, Buket (Saygı) 7 aylık hamileydi. Tehdit alıyorduk. O sıralar bir program teklifi geldi. ığrenç bir programdı ama imaj düzeltmek için katılmak zorundaydım. Seray Sever sunuyordu. Bu arada Seray o dönemde albüm yapmak da istiyordu. Hakkımdaki bu tip haberlerin önünün kapanacağını öngörüp “Sana albümü yapacağım” dedim. Çok geçmeden aşk söylentileri medyada dolaşmaya başladı zaten. Seray medyaya haber sızdırma konusunu çok iyi biliyordu. Ben de diğer haberlerden kurtulmak için beni kullanmasına izin verdim.

Gerekirse onu ezer geçerim

Amacım bir yıl sonra Buket’le barışmaktı. Ama Buket, bir gün Seray’ın röportaj teklifini kabul etti. Ertesi gün aradığımda “Senden nefret ediyorum” deyip telefonu yüzüme kapattı. Seray ona bizim evleneceğimizi, çocuk yapacağımızı söylemiş... Buket’e söylediği şeylerle canımı çok yaktı. Eğer bu haberler üzerine tek kelime ederse ona ayakkabılardan bahsederim, o mesajımı alır! Evet, bu tam olarak bir tehdit. Yaptığı şeylere tahammül edebilecek durumda değilim, ezer geçerim.

Azerbaycan vatandaşlığına geçmek için müracaat eden Çelik’e bu geçici belge ile oturma izni verildi.

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