Serayı uyuşturucu tarlasına çevirmişler

Antalya'da polis tarafından üç ayrı serada toplam 10 bin kök Hint keneviri ele geçirildi.



Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotik Suçlar Büro Amirliği ekiplerince, Ermenek Mahallesi'nde domates ve fasulye üretimi yapılan üç serada kenevir dikildiği tespit edildi.



Narkotik ekiplerinin üç dönümlük alanı kaplayan seralarda düzenlediği operasyonda, 10 bin kök Hint keneviri ele geçirildi. Polis, kenevirleri seralara diktikleri iddiasıyla İ.Ç, M.K, H.Y, A.Ç, İ.N. adlı kişileri gözaltına aldı.



Soruşturma sürdürülürken, ele geçirilen kenevirler imha edilmek üzere polis ekiplerince seralardan söküldü.



Zanlılanın sorgusu sürüyor.

