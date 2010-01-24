Seray Sever twitter'dan bildiriyor...

T24-

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Milliyet'te yer alan habere göre Sever, twitter’daki sayfasına “Martta Allah izin verirse Umre...” şeklinde yazdı. Ruhsal doyumu için Umre’ye gitmeyi istediğini belirten Sever, “İnançlı bir insanım. Ben de içki yok, sigara yok... Namazımı da kılarım. Ramazanda ağzıma bir damla içki koymam. Bu dünyada yaşıyoruz, sınanıyoruz. Maddi anlamda pek çok şeyin sahibi oluyoruz ama ruhsal doyuma da ihtiyacımız var. Her şeyden arınıp bir 6 gün geçirmek benim için çok kıymetli olacak. Bu manada gideceğim. Umre sonuçta bir gezi... Bizim kutsal yerleri de görmemiz gerek” şeklinde konuştu.