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Serap’ın katilleri çocuk mahkemesinde

Küçükçekmece'de molotofkokteyli saldırıda yaşamını yitiren Serap Eser'in katilleri çocuk mahkemesinde yargılanacak

08 Aralık 2010 02:00

T24 - İstanbul Küçükçekmece’de Kasım 2009’da İETT otobüsüne molotofkokteyli atarak lise öğrencisi Serap Eser’i öldürdükleri iddiasıyla haklarında dava açılan 6’sı tutuklu yedi sanığın yargılandığı davada yaşları 18’den küçük R.S., M.D., Ö.K., Ö.B’nin 6008 sayılı “Terörle Mücadele Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 8. maddesi” ve “CMK’nın 250. Maddesinin 4. bendine eklenen fıkradaki hüküm” gereği çocuk mahkemesinde yargılanmasına karar verildi

Dosyanın çocuk mahkemesine gönderilmesine hükmedildi. İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada  “Yaşı 18’den küçük” sanıkların celse arası verdikleri dilekçeler hatırlatıldı.

Savcı, yasadaki değişiklik çerçevesinde 4 sanığın dosyasının ayrılarak çocuk mahkemesine gönderilmesine karar verdi. Üç sanığın “özel yetkili ağır ceza mahkemesinde yargılanmasına” karar veren heyet, duruşmayı erteledi.

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