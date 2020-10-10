Seranay Sarıkaya için hastaneden açıklama

Acıbadem Maslak Hastanesi Başhekimi Dr. Cengiz Bavbek, ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya’nın 7 Ekim 2020, Çarşamba günü hastanede geçirdiği operasyonla ilgili medyada yer alan "Hastaneye ismini farklı verdi" iddialarının asılsız olduğunu açıkladı.

Cem Yılmaz ile yaşadığı aşkla son dönemde gündemden düşmeyen ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'nın Maslakta'ki özel bir hastanede estetik ameliyatı olduğu, hastane kaydını da sahte bir isimle yaptığı iddia edilmişti. Sarıkaya'nın tedavi gördüğü hastaneden açıklama geldi.

Dr. Cengiz Bavbek, şu açıklamayı yaptı:

"Hastanemizi zan altında bırakacak şekilde, basında ‘sahte isimle hastaneye yatışı yapıldı’ şeklinde haberler yayınlanmıştır. Bu iddialar asılsızdır ve doğru değildir. Hastamız Serenay Sarıkaya, 7.10.2020 - 08.10.2020 tarihleri arasında kendi ismiyle hastanemizden hizmet almış ve taburcu olmuştur."

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