Seramiksan'da kötü gidiş sürüyor

Tuncel YILMAZ/TURGUTLU, (DHA)- VESTEL Venus Sultanlar Ligi\'nde deplasmanda Bursa Büyükşehir Belediyespor\'a yenilerek üst üste 5\'inci mağlubiyetini alan Seramiksan kötü gidişi sürdürdü.

Turgutlu temsilcisi bu periyotta Eczacıbaşı VitrA, VakıfBank ve Fenerbahçe\'ye 3-0, Çanakkale Belediyespor\'a 3-2, Bursa\'ya ise 3-1 boyun eğmekten kurtulamadı. Son galibiyetini 18 Kasım\'da evinde İlbank karşısında 3-0\'lık skorla elde eden Seramiksan, çarşamba günü evinde Halkbank\'la kozlarını paylaşacak. İlk yarıda Ankara\'da oynanan maçı ev sahibi ekip 3-0 kazanmıştı. Seramiksan\'ın son haftalardaki formsuz durumu yönetimi ve taraftarları tedirgin ediyor.