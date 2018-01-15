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Spor

Seramiksan'da kötü gidiş sürüyor

Tuncel YILMAZ/TURGUTLU, (DHA)- VESTEL Venus Sultanlar Ligi'nde deplasmanda Bursa Büyükşehir Belediyespor'a yenilerek üst üste 5'inci mağlubiyetini alan Seramiksan kötü gidişi sürdürdü

15 Ocak 2018 17:49

Tuncel YILMAZ/TURGUTLU, (DHA)- VESTEL Venus Sultanlar Ligi\'nde deplasmanda Bursa Büyükşehir Belediyespor\'a yenilerek üst üste 5\'inci mağlubiyetini alan Seramiksan kötü gidişi sürdürdü.
Turgutlu temsilcisi bu periyotta Eczacıbaşı VitrA, VakıfBank ve Fenerbahçe\'ye 3-0, Çanakkale Belediyespor\'a 3-2, Bursa\'ya ise 3-1 boyun eğmekten kurtulamadı. Son galibiyetini 18 Kasım\'da evinde İlbank karşısında 3-0\'lık skorla elde eden Seramiksan, çarşamba günü evinde Halkbank\'la kozlarını paylaşacak. İlk yarıda Ankara\'da oynanan maçı ev sahibi ekip 3-0 kazanmıştı. Seramiksan\'ın son haftalardaki formsuz durumu yönetimi ve taraftarları tedirgin ediyor.

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