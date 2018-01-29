Seramiksan umut vermiyor

Tuncel YILMAZ / TURGUTLU, (DHA) - VESTEL Venus Sultanlar Ligi\'nde üst üste aldığı 2 galibiyetin ardından gözünü üst sıralara çeviren Seramiksan, son olarak evinde Beşiktaş\'a 3-1 yenilerek Play-Off şansını yeniden zora soktu. Ligde 9\'uncu sırada kalarak sezon sonunda kümede kalmak için baraj etabı oynayacak son 4 takım arasından kurtulamayan Turgutlu temsilcisinin, Play-Off oynayacak ilk 8\'le arasındaki puan farkı 3\'e yükseldi. Seramiksan\'ı çarşamba günü deplasmanda Galatasaray\'la karşılaşacak.