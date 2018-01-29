T24 LogoT24 Logo
Spor

Seramiksan umut vermiyor

Tuncel YILMAZ / TURGUTLU, (DHA) - VESTEL Venus Sultanlar Ligi'nde üst üste aldığı 2 galibiyetin ardından gözünü üst sıralara çeviren Seramiksan, son olarak evinde Beşiktaş'a 3-1 yenilerek Play-Off şansını yeniden zora soktu

29 Ocak 2018 17:24

Tuncel YILMAZ / TURGUTLU, (DHA) - VESTEL Venus Sultanlar Ligi\'nde üst üste aldığı 2 galibiyetin ardından gözünü üst sıralara çeviren Seramiksan, son olarak evinde Beşiktaş\'a 3-1 yenilerek Play-Off şansını yeniden zora soktu. Ligde 9\'uncu sırada kalarak sezon sonunda kümede kalmak için baraj etabı oynayacak son 4 takım arasından kurtulamayan Turgutlu temsilcisinin, Play-Off oynayacak ilk 8\'le arasındaki puan farkı 3\'e yükseldi. Seramiksan\'ı çarşamba günü deplasmanda Galatasaray\'la karşılaşacak.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Tuncel YILMAZTURGUTLU DHAVenus Sultanlar LigiSeramiksanBeşiktaşPlayOffLigdeTurgutluGalatasaray

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İmamoğlu kayak tatili için "Benim tarzım bu, toplum da buna...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24