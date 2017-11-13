Seramiksan kötü gidişi sonlandırdı

Tuncel YILMAZ / TURGUTLU, (DHA) - VESTEL Venus Sultanlar Ligi\'nde sezona 2\'de 2 ile başladıktan sonra üst üste 4 yenilgi alan Seramiksan, son olarak deplasmanda Nilüfer Belediyespor\'u 3-2 mağlup ederek kötü gidişi sonlandırdı. Turgutlu temsilcisi, hafta sonunda konuk edeceği son sıradaki İlkbank\'ı da dize getirerek zorlu fikstür öncesi moral bulmak istiyor. Seramiksan, ilk yarının son 3 sınavında şampiyonluk adaylarından Eczacıbaşı VitrA (D), Vakıfbank ve Fenerbahçe (D) ile üst üste karşı karşıya gelecek.