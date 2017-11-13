T24 LogoT24 Logo
Spor

Seramiksan kötü gidişi sonlandırdı

Tuncel YILMAZ / TURGUTLU, (DHA) - VESTEL Venus Sultanlar Ligi'nde sezona 2'de 2 ile başladıktan sonra üst üste 4 yenilgi alan Seramiksan, son olarak deplasmanda Nilüfer Belediyespor'u 3-2 mağlup ederek kötü gidişi sonlandırdı

13 Kasım 2017 18:40

Tuncel YILMAZ / TURGUTLU, (DHA) - VESTEL Venus Sultanlar Ligi\'nde sezona 2\'de 2 ile başladıktan sonra üst üste 4 yenilgi alan Seramiksan, son olarak deplasmanda Nilüfer Belediyespor\'u 3-2 mağlup ederek kötü gidişi sonlandırdı. Turgutlu temsilcisi, hafta sonunda konuk edeceği son sıradaki İlkbank\'ı da dize getirerek zorlu fikstür öncesi moral bulmak istiyor. Seramiksan, ilk yarının son 3 sınavında şampiyonluk adaylarından Eczacıbaşı VitrA (D), Vakıfbank ve Fenerbahçe (D) ile üst üste karşı karşıya gelecek.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Tuncel YILMAZTURGUTLU DHAVenus Sultanlar LigiSeramiksanNilüfer BelediyesporTurgutluEczacıbaşı VitrAVakıfbankFenerbahçe

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24