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Spor

Seramiksan kendine geldi

TURGUTLU, (DHA) - VESTEL Venus Sultanlar Ligi'nde deplasmanda Nilüfer Belediyespor'u 3-2 yendikten sonra evinde İlbank'ı 3-0 mağlup ederek 2'de 2 yapan Seramiksan moral buldu

19 Kasım 2017 15:52

TURGUTLU, (DHA) - VESTEL Venus Sultanlar Ligi\'nde deplasmanda Nilüfer Belediyespor\'u 3-2 yendikten sonra evinde İlbank\'ı 3-0 mağlup ederek 2\'de 2 yapan Seramiksan moral buldu. Sezonun ilk 2 haftasında 2 galibiyet aldıktan sonra üst üste Halkbank, Kameroğlu Beylikdüzü, Beşiktaş ve Galatasaray\'a kaybederek düşüşe geçen Turgutlu temsilcisi, yeniden bir seri yakalamanın mutluluğunu yaşadı. Bu sezon ilk kez bir maçtan 3 puan çıkaran Seramiksan, ilk yarının son 3 haftasında zorlu rakiplerle mücadele edecek. Gelecek hafta deplasmanda zirve takipçisi Eczacıbaşı VitrA\'ya konuk olacak olan Seramiksan, daha sonra 3\'üncü sıradaki VakıfBank ve lider Fenerbahçe (D) ile karşılaşacak. Turgutlu ekibi güçlü rakiplerinden puan koparmayı hedefliyor.

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