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Spor

Seramiksan Fenerbahçe sınavında

TURGUTLU, (DHA) VESTEL Venus Sultanlar Ligi'nde kümede kalma mücadelesi veren Seramiksan, normal sezonun son haftasında yarın evinde 3'üncü sıradaki Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek

23 Şubat 2018 14:50

TURGUTLU, (DHA)

VESTEL Venus Sultanlar Ligi\'nde kümede kalma mücadelesi veren Seramiksan, normal sezonun son haftasında yarın evinde 3\'üncü sıradaki Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.
Turgutlu Yıldırım Beyazıt Spor Salonu\'nda oynanacak randevu saat 14.00\'te başlayacak. Baraj etabına avantajlı bir şekilde girmeyi hedefleyen Seramiksan, güçlü rakibi karşısında sürpriz bir sonuca imza atmaya çalışacak. Ligin ilk yarısında deplasmanda rakibinden set alamayan Turgutlu temsilcisi, bu kez seyircisinin desteğiyle galibiyet arayacak.

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