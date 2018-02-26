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Spor

Seramiksan Balıkesir'de, Jeopark Kula Afyon'da terleyecek

İZMİR, (DHA) - VESTEL Venus Sultanlar Ligi'nde normal sezonu son 4 takım arasında tamamlayarak baraj etabına kalan Seramiksan, kümede kalma mücadelesini Balıkesir'de verecek

26 Şubat 2018 18:11

İZMİR, (DHA) - VESTEL Venus Sultanlar Ligi\'nde normal sezonu son 4 takım arasında tamamlayarak baraj etabına kalan Seramiksan, kümede kalma mücadelesini Balıkesir\'de verecek. Şehit Turgut Solak Spor Salonu\'nda 3-5 ve 13-15 Mart tarihlerinde çift devreli oynanacak baraj maçlarında 25 puanlı Turgutlu temsilcisi, kendisi gibi 25 puanı bulunan Kameroğlu Beylikdüzü, 14 puanlı Çanakkale Belediyespor ve 4 puanlı İlbank\'la ikişer kez karşı karşıya gelecek.
EFELER Ligi\'nde baraj etabında lige tutunma savaşı vermeye hazırlanan Jeopark Kula Belediyespor ise aynı tarihlerde Afyonkarahisar\'da ter dökecek. 26 puanlı Manisa temsilcisi, 24 puanlı İnegöl Belediyespor, 6 puanlı Beşiktaş ve puanı bulunmayan TKD Kuzey Enerji Gümüşhane Torul Gençlik\'le kozlarını paylaşacak. Baraj maçları sonunda toplanacak puanlara göre son 2 sırayı alacak 2 takım küme düşerek lige veda edecek.

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