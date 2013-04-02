Şerafettin Halis BDP'deki görevinden istifa etti



BDP içinde bir süredir görülen, "Çözüm sürecinde Alevilerin arka plana atıldığı" yönündeki rahatsızlık bir istifaya yol açtı. Önceki dönem Dersim milletvekili olan Şerafettin Halis Dersim İl Başkanlığı görevinden istifa etti.

‘Çözüm süreci’nde Alevi toplumunun sorunlarının yeterince dile getirilmediği yönünde BDP içinden yükselen itirazlar ilk kez somut bir eyleme dönüştü. Eski Dersim milletvekili ve BDP Dersim İl Başkanı Şerafettin Halis görevinden istifa etti. Dilekçesini Genel Merkez'e gönderdiğini açıklayan Halis, "Dersim halkından özür dileyerek gördüğüm lüzum üzerine partimden istifa ediyorum" dedi.

Bazı konularda Genel Merkez yöneticileri ile ters düştüğünü ve görüş ayrılığı yaşadığını, bu nedenle istifa ettiğini belirten Halis, "Partiye emek ve gönül vererek değer yaratanlardan ve Dersim halkından özür dileyerek gördüğüm lüzum üzerine partimden istifa ediyorum. İstifa dilekçemi Genel Merkez'e ve eş başkanlara gönderdim. İşleme konulması konusunda da ısrarlıyım" dedi.

Şerafettin Halis, istifa nedeniyle ilgili açıklama yapmaktan kaçınırken, BDP kaynakları ve Halis'in yakın çevresine göre, BDP'nin 'çözüm süreci' kapsamında Alevilere gerekli ilgi ve desteği göstermediği, bu süreçte Alevilerin arka plana atıldığı tartışması nedeniyle bu istifanın gerçekleştiği iddia edildi.

‘Dersimnews.com’ sitesinde yer alan haberde de Şerafettin Halis’in, parti içinde yaptığı Dersim ve Alevi çıkışları nedeniyle 2011 genel seçimlerinde aday gösterilmediği iddiası ve Alevilerin son süreçteki rahatsızlıkları hatırlatıldı.

Abdullah Öcalan’ın Diyarbakır’daki Newroz kutlamaları sırasında okunan mektubunda Alevilerden hiç söz edilmemesi ile BDP içindeki Alevilerde baş gösteren rahatsızlık, bir süredir devam ediyordu.