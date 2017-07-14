T24 LogoT24 Logo
Gündem

Seracılardan Canan Karatay'a domates davası

Canan Karatay, meyve ve sebzelerin ilaçlı tarım zehriyle büyütüldüğünü söyledi

14 Temmuz 2017 18:42

Daha önce türlü gıda ürününe 'savaş' açan Canan Karatay, bu kez de sera domatesine tepki gösterdi. Karatay yaptığı açıklamada bahçelerinde domates olanların domatesin renginin kızarmadığını göreceklerini belirterek, meyve ve sebzelerin mevsimi dışında yenmemesi gerektiğini ifade etti. Karatay'ın açıklamalarına tepki gösteren seracılar, dava açmaya haırlanıyor.

Seracılar, Karatay’ın bu sözlerine sert tepki gösterip yasal süreç başlatacaklarını belirtti. Sera Yatırımcıları ve Üreticileri Birliği Derneği (Sera-Bir) yaptığı açıklamada insan sağlığına zarar vermeyen ürünler kullandıklarını açıkladı.

Sera-Bir’den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Sera Yatırımcıları ve Üreticileri Birliği derneği (Sera – Bir ) olarak Türkiye genelinde 11000 dekar alanda topraksız arılı sistemle, yüksek teknolojili seralarda domates üretimi yapmaktayız.

"Zararlı madde yok"

İşletmelerimiz başta iyi tarım uygulamaları (İTU), Global GAP, BRC, ISO 9001, ISO 22000, ISO 14001 vb. Uluslararası alanda geçerliliği bulunan belgelere sahip işletmelerdir. Topraksız kültürde üretim yapan işletmeler olarak seralarımızda hiçbir şekilde hormon ilaç veya insan sağlığına zararlı katkı maddeleri kullanılmamaktadır.

Seralarımızın tamamında arılı sistem döllenme yapılmakta, mineral gübreleme ile besleme yapılmakta ve kontrollü örtü altı tarım metoduyla üretim sürdürülmektedir. Üretimde Uluslararası kalite standartlarında Gıda Güvenliği ön planda izlenebilirlik büyük önem taşımaktadır. İyi Tarım uygulamaları metodu ile üretim yapılan seralarımızın ürünleri Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından denetimleri yapılmakta ve uluslararası denetim kurumları tarafından sertifikalandırılarak tüketime sunulmaktadır.

Son dönemde Prof. Dr. Canan Karatay tarafından tüketiciyi yanlış bilgilendiren mesnetsiz ve gerçek dışı açıklamalar yapılmaktadır. Sera-Bir olarak kendi alanı dışında açıklamalar yapan ve halkı yanlış bilgilendiren Prof. Dr. Canan Karatay'ı şiddetle kınıyor ve kendisiyle ilgili gerekli yasal süreci başlatacağımızı kamuoyuna saygıyla bildiriyoruz."

Karatay'ın domatesle ilgili yaptığı konuşma şu şekilde:

“İlaçlı tarım zehriyle büyütülüyor. Tarım zehirleri bütün hastalıkların sebebi. Kanser de dahil. Şuanda domatesin dönemi değil. Doğru mevsim eylül ayında. Yapay olarak her mevsim piyasaya sürülen sebzeler tehlikeli. Mevsiminde yiyeceksiniz diyorum. Şimdi bir bahçeniz varsa domateslerin kızarmadığını göreceksiniz halen yeşil.  Siz ona dikkat edin. Benim gibi yapacaksınız. Eylül ayında doğal bir domates bulup kendi domatesinizi kış için hazırlayacaksınız.” 

ETİKETLER

Canan Karataydomatesseradavamevsimyapaytarım zehri

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24