Seracılardan Canan Karatay'a domates davası

Daha önce türlü gıda ürününe 'savaş' açan Canan Karatay, bu kez de sera domatesine tepki gösterdi. Karatay yaptığı açıklamada bahçelerinde domates olanların domatesin renginin kızarmadığını göreceklerini belirterek, meyve ve sebzelerin mevsimi dışında yenmemesi gerektiğini ifade etti. Karatay'ın açıklamalarına tepki gösteren seracılar, dava açmaya haırlanıyor.

Seracılar, Karatay’ın bu sözlerine sert tepki gösterip yasal süreç başlatacaklarını belirtti. Sera Yatırımcıları ve Üreticileri Birliği Derneği (Sera-Bir) yaptığı açıklamada insan sağlığına zarar vermeyen ürünler kullandıklarını açıkladı.

Sera-Bir’den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Sera Yatırımcıları ve Üreticileri Birliği derneği (Sera – Bir ) olarak Türkiye genelinde 11000 dekar alanda topraksız arılı sistemle, yüksek teknolojili seralarda domates üretimi yapmaktayız.

"Zararlı madde yok"

İşletmelerimiz başta iyi tarım uygulamaları (İTU), Global GAP, BRC, ISO 9001, ISO 22000, ISO 14001 vb. Uluslararası alanda geçerliliği bulunan belgelere sahip işletmelerdir. Topraksız kültürde üretim yapan işletmeler olarak seralarımızda hiçbir şekilde hormon ilaç veya insan sağlığına zararlı katkı maddeleri kullanılmamaktadır.

Seralarımızın tamamında arılı sistem döllenme yapılmakta, mineral gübreleme ile besleme yapılmakta ve kontrollü örtü altı tarım metoduyla üretim sürdürülmektedir. Üretimde Uluslararası kalite standartlarında Gıda Güvenliği ön planda izlenebilirlik büyük önem taşımaktadır. İyi Tarım uygulamaları metodu ile üretim yapılan seralarımızın ürünleri Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından denetimleri yapılmakta ve uluslararası denetim kurumları tarafından sertifikalandırılarak tüketime sunulmaktadır.

Son dönemde Prof. Dr. Canan Karatay tarafından tüketiciyi yanlış bilgilendiren mesnetsiz ve gerçek dışı açıklamalar yapılmaktadır. Sera-Bir olarak kendi alanı dışında açıklamalar yapan ve halkı yanlış bilgilendiren Prof. Dr. Canan Karatay'ı şiddetle kınıyor ve kendisiyle ilgili gerekli yasal süreci başlatacağımızı kamuoyuna saygıyla bildiriyoruz."

Karatay'ın domatesle ilgili yaptığı konuşma şu şekilde:

“İlaçlı tarım zehriyle büyütülüyor. Tarım zehirleri bütün hastalıkların sebebi. Kanser de dahil. Şuanda domatesin dönemi değil. Doğru mevsim eylül ayında. Yapay olarak her mevsim piyasaya sürülen sebzeler tehlikeli. Mevsiminde yiyeceksiniz diyorum. Şimdi bir bahçeniz varsa domateslerin kızarmadığını göreceksiniz halen yeşil. Siz ona dikkat edin. Benim gibi yapacaksınız. Eylül ayında doğal bir domates bulup kendi domatesinizi kış için hazırlayacaksınız.”