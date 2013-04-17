Sera gazı emisyonu, yüzde 124 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) hazırladığı Türkiye’de karbondioksit (CO2) eşdeğerli sera gazı emisyonu 21 yılda yüzde 124 arttı.

'Sera gazı Emisyon Envanteri', 1990-2011 sonuçlarına göre Türkiye’nin 1990 yılında karbondioksit eşdeğer olarak 188.43 milyon ton olarak tahmin edilen sera gazı emisyonu, 2011 yılında 422.4 milyon ton olarak belirlendi.

Sabah gazetesinden Ceren Büyüktetik'in haberine göre, Türkiye’de sera gazlarına yönelik hiçbir önlem almadığını belirten İTÜ Metoroloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Orhan Şen, şunları söyledi:

'Birleşmiş Milletler’in iki yıl önce Güney Afrika’da ve geçen yıl Doha’da gerçekleştirdiği ‘İklim Zirveleri’nde ülkelerin ortaya koyduğu değerlere göre Türkiye’nin hiçbir önlem almadığı ortaya çıktı. Türkiye’ye Güney Afrika’da ve Doha’da aktivistler tarafından ‘çevreye duyarlı değil’ anlamına gelen ‘Günün Fosili’ ödülleri verildi. Türkiye önlem alıyormuş gibi görünse de, hiçbir şey yapmıyor.'