Sera domatesi üreticinin yüzünü güldürdü

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’da jeotermal su kaynaklarının bulunduğu Karaali seralarında organik olarak arı aşılı olarak yetiştirilen domatesler, üreticinin yüzünü güldürdü.

Güneydoğu Anadolu Projesi\'nin (GAP) merkezi konumundaki tarım kenti Şanlıurfa\'ya 40 kilometre uzaklıkta bulunan Harran Ovası\'ndaki Karaali bölgesinde jeotermal su kaynağıyla yapılan seracılık bölge üreticisinin yüzünü güldürdü. Jeotermal seralarda başta salkım domates olmak üzere, sebze ve iç mekan süs bitkileri yetiştirilirken, bölgedeki kadın işçiler için gelir kapısı oldu. Karaali Mahallesi\'nde 50 dönümlük serada otomatik sistemle insan eli değmeden yetiştirilen salkım domatesler, iç ve dış pazara ihraç ediliyor. Serada jeotermal ısıtma ile elde edilen ürünlerin hormonsuz, naturel ve lezzetli olması ilgiyi artırıyor. Rusya ile yaşanan kriz nedeniyle ürünlerin ellerinde kaldığını ifade eden üretici Mehmet Sambur, Avrupa ve Rusya pazarına açılabilmek için 15 Ocak itibariyle başlayacak kotanın kalkmasını istiyor. Türkiye\'de yetişen domateslerin başta Avrupa ülkesi olmak üzere Rusya\'da aranan ürün hale geldiğini ifade eden üretici Mehmet Sambur, seralarda döllenmeyi arılar aracılığıyla gerçekleştirdiklerini ve hormon kullanmadıklarını söyledi. Sambur, şunları söyledi:

\"Rusya\'daki uçak krizinden dolayı domates ihracatımız geçen 2 yıl durmuştu. Bu yüzden domates fiyatları çok düşüktü biz üreticiler oldukça zarar etmiştik. Bu yıl domates fiyatları üreticilerimizin yüzünü güldürdü. Seradan domateslerin çıkış fiyatı 3 liradır. Ancak bu domateslerimiz, pazar tezgahlarında 5-6 liradan satılıyor. Bu durum ise çiftçiyi ve vatandaşı mağdur etmektedir. Bu aradaki kar payını büyük tüccarlar almaktadır. Bizim seralardan domatesin çıkış fiyatımız olan 3 lira bizleri memnun ediyor, ancak vatandaşlara sunulan fiyat ise bizleri üzüyor. Burada üretici kazanmıyor aradaki aracı kazanıyor. Bu durum ise bizleri çok üzüyor. Yine yılbaşı dolayısıyla Avrupa ülkeleri ile Rusya\'ya bu ayın 15\'inde tekrar ihracat açılırsa üreticilerimizin yüzü daha iyi gülecektir. \"

Seralarda vardiyalı olarak çalışan tarım işçisi kadınlar ise daha önceden çalışmak için batı illerine gittiklerini ancak bölgede hızla yaygınlaşan seralarda yetiştirilen sebze işinde çalışmaları sayesinde masraflarının az olduğunu ifade etti.



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