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Sağlık

Sepsis saatte 50 kişiyi öldürüyor

Sepsisin ürkütücü şekilde artışı tüm dünyayı harekete geçmeye zorluyor

13 Eylül 2012 18:05

Sepsis, dünyada ölüm nedenleri arasında ilk sıralarda yer alıyor. Saatte yaklaşık 50 kişinin hastalıktan hayatını kaybettiğini belirten uzmanlara göre bu rakam; prostat, AIDS ve meme kanseri ölümlerinden yüksek.
 
Uzmanlar, sepsisi vücudun bir enfeksiyona karşı verdiği tepki nedeniyle kendi dokularını ve organlarını yok etmeye çalışması olarak açıklıyor. Hastalık, özellikle erken evrede tanınıp hızla tedavi edilmezse şoka, çoklu organ yetmezliğine hatta ölüme neden olabiliyor.

Sepsisin ürkütücü şekilde artışı tüm dünyayı harekete geçmeye zorluyor. Dünyada sepsis nedeniyle hastaneye yatırılan hasta sayısı, son 10 yılda iki katın üzerinde artış gösterdi. ABD'de sepsis nedeniyle hastaneye yatan hasta sayısı, kalp krizi nedeniyle hastaneye yatırılan hasta sayısını geçmiş durumda.

Yılda, 20 ila 30 milyon insanın yakalandığı tahmin edilen hastalıkla baş etmek ve sepsise bağlı ölümleri önlemek için Küresel Sepsis Topluluğu, tüm dünyada bir hareket başaltı ve 13 Eylül, “Dünya Sepsis Günü” olarak ilan edildi.


Hastalığı önlemenin yolu hijyenden geçiyor


Türkiye’de de Medical Park Hastaneleri ile Bahçeşehir Üniversitesi Dünya Sepsis Günü’nde hastalığa dikkat çekmek ve farkındalığı artırmak amacıyla Bahçeşehir Üniversitesi Fazıl Say Toplantı Salonu’nda Sepsis Konferansı düzenledi.

Küresel Sepsis Topluluğu, iyi hijyen uygulamalarında, el yıkama, temiz doğum şartları, şebeke suyu, beslenme ile içilebilir su şebekesinde iyileştirme yapılması ve aşılama gibi önlemlerle hastalığın yayılma hızını en az yüzde 20 azaltmayı, sağ kalım oranını arttırmayı hedefliyor.

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