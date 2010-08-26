-SENTETİK KORNEA ÜRETİLDİ LONDRA (A.A) - 25.08.2010 - Kanada ve İsveçli bilimciler, laboratuvar ortamında geliştirdikleri sentetik korneayı hastanın gözüne yerleştirdiler ve yeniden görmesini sağladılar. Gözün dış kısmını kaplayan ince bir film tabakası olan kornea, travma, enfeksiyon gibi nedenlerle tahrip olabiliyor ve görmenin kaybolmasına yol açabiliyor. Görme özelliği, organ nakli ile yeniden kazandırılabiliyor. Ancak ilk kez, organ nakline gerek duyulmadan, üretilen bio-sentetik kornea, hastalar üzerinde denendi ve başarıya ulaşıldı. Science Translational Medicine adlı tıp dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, kornea nakli bekleyen milyonlarca hasta için bir umut doğdu. İnsan kollajeni ile üretilen sentetik madde göze yerleştirildi ve iki yıl içerisinde, korneanın tüm işlevlerini yerine getirebilecek duruma dönüştüğü görüldü.