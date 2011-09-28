-Sentetik biyolojide iddialı 3 proje ANKARA (A.A) - 28.09.2011 - Massachusetts Teknoloji Enstitüsünün düzenlediği International Genetically Engineered Machine (Uluslararası Genetik Mühendisliği ile Geliştirilmiş Makine) (IGEM) yarışmasında Ankara'daki 3 üniversitenin oluşturduğu 5 takım, dünya genelinde 180 takım arasında birincilik mücadelesi verecek. ODTÜ'den 3 takım grizu patlamasını tarih yapacak proje üzerinde çalışırken, Bilkent Üniversitesi takımı TNT parçalayabilen mikroalg canlı makine ile Fatih Üniversitesi takımı ise EHEC gibi mikrop salgınına sebep olabilecek bakterileri öldürebilecek yeni mikro organizmalar geliştiren proje ile uluslararası arenada Türkiye'yi temsil edecek. Kendilerine verilen yüzlerce standart gen parçasıyla laboratuvar ortamında çalışan ODTÜ, Fatih ve Bilkent'te öğrenim gören üniversiteli gençler, gen parçalarını tıpkı lego yapar gibi belirli şekillerde birleştirerek, doğada bulunmayan özelliklere sahip canlı makine denilen bakteriler üretmeyi başardı. ODTÜ takım danışmanı Burak Yılmaz, doğada bulunmayan biyolojik sistemlerin ve ürünlerin tasarlanması olarak tanımlanan sentetik biyoloji ile günümüzdeki pek çok çevre, enerji ve sağlık sorununun çözülebileceğine inandıklarını kaydetti. Sentetik biyolojinin, Türkiye'de yeni gelişen bir alan olduğuna dikkati çeken Yılmaz, sentetik biyoloji konusunda çalışmaların yapıldığı ülkemizde, sentetik biyolojik ürünleri üreten şirketlerin kurulduğunu belirtti. IGEM yarışmasının ilk kez 2004 yılında düzenlendiğini ve katılımcı takım sayısının 5 olduğunu ifade eden Yılmaz, sonraki yıllarda yarışmanın uluslararası boyuta taşındığını kaydetti. Yılmaz, 2007 yılından beri Türkiye'den sadece ODTÜ'nün bu yarışmaya katıldığını belirterek, yarışmada 2 bronz, 2 gümüş ve 1 altın madalya kazandığını söyledi. Harvard ve Stanford Üniversitelerinin de aralarında bulunduğu dünyanın sayılı üniversitelerinden 180 takımın yarışmaya katılacağını bildiren Yılmaz, bu yıl ODTÜ'den 3, Bilkent ve Fatih Üniversitelerinden 1'er takımın Türkiye'yi temsilen yarışmaya katılacağını ve takımların iki aşamalı yapılacak yarışmada mücadele vereceğini ifade etti.