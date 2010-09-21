-ŞENOL HOCANIN MORALİ İYİ TRABZON (A.A) - 21.09.2010 - Trabzonspor'da Hayrettin Hacısalihoğlu'nun istifasının ardından vekaleten asbaşkanlık görevini de yürüten kulüp genel sekreteri Hasan Yener, Teknik Direktör Şenol Güneş'in moralinin iyi olduğunu, bu konuda herhangi bir sorun olmadığını belirtti. Hasan Yener, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Manisaspor maçına yeteri kadar konsantre olamadıklarını, skorda bunun da etkisinin bulunduğunu belirterek, ''1-0'dan sonra 2. gol gelseydi maçtan farklı galibiyetle de ayrılabilirdik. Şimdi önümüzde Kayserispor ile yapacağımız zorlu bir maç var. Manisaspor maçındaki kaybımızı Kayserispor maçında telafi etmemiz lazım'' dedi. Trabzonspor'un zirve mücadelesini sürdürdüğünü ifade eden Yener, ''Önümüzde Kayserispor ve Beşiktaş ile yapacağımız zorlu maçlar var. Ama şu anda Türkiye liglerinin en iyi takımıyız. En iyi futbol oynayan takımı biziz. En iyi teknik kadro biz de var. Onun için başarıyı hedeflemek, başarıyı istemek bu kadro ile bizim hakkımız diye düşünüyorum'' diye konuştu. -GÜNEŞ'İN MORALİ- Yener, son yaşanan istifaların teknik direktör Şenol Güneş'in moralini etkilediğini yönündeki söylentilere katılmadığını kaydederek, ''Şenol hocayla her gün 1-2 kez görüşüyorum. Herhangi bir sorun yok. Herkes ister ki kulüpte herhangi bir sorun olmasın. Bu son derece doğal. Ama Şenol hoca sorumluluğu, görev anlayışıyla ilgili konularda hassas, tiziz biri'' ifadelerini kullandı. -CEYHUN'DAN İYİ SELÇUK'TAN KÖTÜ HABER- İç transfer görüşmelerinin sürdüğünü anlatan Yener, ''Serkan ve Giray ile anlaşarak sözleşmelerini uzattık. Selçuk İnan'ın Aralık ayında yapılacak genel kurula kadar sözleşme imzalamama yönünde bir düşüncesi var. Bakalım, kendisiyle konuşacağız. Önümüzde zaman var. Ceyhun ile zaten aramızda ufak tefek şeyler var. Onunla da yakında sözleşme imzalarız'' diye konuştu. -ÇİFTLİK KALKIYOR MU?- Trabzonspor'da istifa eden kulüp asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu'nun yürüttüğü proje kapsamında Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nin arka bölümünde başlayan organik tarım ve hayvansal ürünlerle ilgili faaliyetinin sonlandırılmasının gündemde olduğu bildirildi. Bordo-mavili kulübün yönetim kurulunun bu haftaki olağan toplantısında konunun gündeme geleceği ve bu konuda bir karar alınacağı belirtildi. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nin doğu kısmında 2 dönüm arazi üzerine sera kurup, sporcu ve personelin organik beslenmelerini sağlamak amacıyla sebze ve meyve üretimi yapan Trabzonspor Kulübü'nde, doğal gübre ve yer altı suyu kullanılan serada domates, salatalık, biber, patlıcan gibi sebzelerin yanı sıra kavun, karpuz gibi meyveler de yetiştiriliyordu. Bordo-mavili kulüp, sporcuların hayvansal ürünlerle de beslenmesini sağlamak amacıyla 4 inek ve çok sayıda tavuk almıştı. Ancak bu proje özellikle bazı yerel basın organlarında 'Trabzonspor çiftliği' başlığı altında çok kez eleştirilerek, bir futbol kulübünün bu tür işlerle uğraşmaması gerektiği görüşüne yer verilmişti.