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Spor

Şenol Güneş'ten penaltı açıklaması: Yanlış yapıldı

Şenol Güneş, Gaziantepspor maçının ardından kaçan penaltıyla ilgili değerlendirme yaptı

25 Aralık 2016 01:08

Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, Gaziantepspor maçının ardından kaçan penaltıyla ilgili "Penaltı pozisyonu olursa diye Cenk'i tek yazmıştım, çift değil. Burada kimsenin oraya yanaşmaya hakkı yok. Hata Cenk'in... Atamayacağını hissediyorsa başkasına verebilir. Burada yanlış yapıldı" dedi.

Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş 1-0 kazandıkları Gaziantepspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Şenol Güneş'in açıklamaları;

"3 puana ihtiyacımız vardı. Kazanmak için sahaya çıktık, oyunun da hakimiydik, daha fazla gol atmamız lazımdı. Çokta pozisyon verdik. Attığımız gol dışında çok pozisyon var atmamız gereken.Oyununu tamamına bakarsak becerili olsak daha farklı biterdi."

Oğuzhan Özyakup'un kaçırdığı penaltıya da değinen Şenol Güneş, "Penaltı pozisyonu olursa diye Cenk'i tek yazmıştım, çift değil. Burada kimsenin oraya yanaşmaya hakkı yok. Hata Cenk'in... Atamayacağını hissediyorsa başkasına verebilir. Burada yanlış yapıldı" açıklamasını yaptı.

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