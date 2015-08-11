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Spor

Şenol Güneş'ten Bursaspor Başkanı Bölükbaşı'na: 'Benim aklımı karıştırdı' diyen oyuncunun alnını karışlarım

Recep Bölükbaşı 'Geçen sezon ki hocamız, oyuncuların kafasını karıştırıyor' demişti

11 Ağustos 2015 00:36

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, kendisine yönelik "Geçen sezonki hocamız, oyuncuların kafasını karıştırıyor" diyen Bursaspor Başkanı Recep Bölükbaşı'na sert ifadelerle tepki gösterdi. Güneş, "Bir tane oyuncu desin benim aklımı karıştırdı. Ben o adamın alnını karışlarım" dedi.  Bursaspor Başkanı Bölükbaşı, Volkan Şen'in ardından genç yıldız Ozan Tufan'ın da ayrılmak istemesinin sorumlusu olarak eski teknik direktör Şenol Güneş’i göstermişti.

Profesyonel Futbolcular Derneği'nin ödül töreni öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Güneş, Bursaspor Başkanı Recep Bölükbaşı'nın iddialarına yanıt verdi. "Ayartmaya yeni mi başlamışım. Dada önce böyle bir huyum mu vardı" diyen Güneş, "Oyuncuların aklını karıştırdığım söylendi. Ben 1 yıl çalıştığım dönemde benim hangi oyuncunun aklını karıştırdığım söylenirse sevinirim" dedi.

45 yıldır futbolun içinde olduğunu söyleyen Güneş, "Bir oyuncu çıkıp 'Kafamı karıştırıyor' desin ben alnını karışlarım. Başkan, yönetici olabilirsiniz ama adam olmak daha önemli" diyerek sert ifadeler kullandı.

 

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