-ŞENOL GÜNEŞ'İN YENİ TRANSFERLERİ BELEK (A.A) - 31.12.2010 - Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Antalya kampına izinsiz katılmayan Colman, Alanzinho ve Jaja'ya kampa katıldıklarında yeni transfer gözüyle bakacağının söyledi. Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek beldesinde devre adası hazırlıkları sürdüren lider Trabzonspor'un teknik direktörü Şenol Güneş, 2010 yılı değerlendirmesi ve 2011'deki hedefleriyle ilgili basın toplantısı düzenledi. Gloria Serenity Oteli'nin spor sahasında düzenlenen toplantıda Güneş, Türkiye'nin ve dünyanın barış ve mutluluk içinde 2011'e girmesi temennisinde bulundu. Güneş, 2011'in Türk futbolu adına atılım yılı olmasını diledi. 2010 yılının Trabzonspor için verimli geçtiğini dile getiren Güneş, hem yapılanma, hem değişim süreci yaşadıklarını vurgulayarak, ''Sonuç olarak baktığımızda zaman zaman iyi işler yaptık. Daha iyi işler olabilir miydi, olabilirdi'' dedi. Yeni yılda da başarıya ulaşmayı hedeflediklerini ifade eden Güneş, geçen yıldan daha iyi bir lig istediğini söyledi. İkinci yarıda huzurlu bir yarış dileyen Güneş, ''Görünen tablo o ki ikinci yarıda ilk altı takımın yarışacağı bir lig olacak. Her takım iddialı görünüyor. Biz yeni sezona sıfırdan başlamak istiyoruz'' diye konuştu. Ziraat Türkiye Kupası'na kötü bir başlangıç yaptıklarını belirten Güneş, kupada da iddialı olduklarını kaydetti. -YENİ TRANSFERLER- Bordo-mavili takımda hala Antalya kampına katılmayan Colman, Alanzinho ve Jaja'nın son durumlarıyla ilgili açıklama yapan Güneş, kamp dönemlerinde değişik sıkıntılar olduğunu, bu sıkıntıları aşmak için de çok çalışmaları gerektiğini söyledi. Kamp dönemi için bütün futbolculardan 29 Aralıkta Antalya'da olmalarını istediğini belirten Güneş, Jaja'nın izinsiz gittiğini belirterek, ''Şu anda yoklar. Kayıp süreleri oldukça fazla. Hukuki boyutlarını yapacağız. Bunlar bizim futbolcularımız. En ağır şekilde cezasını alacaklardır. Colman, Alanzinho ve Jaja'ya yeni transfer olarak bakıyorum. Uyumları ve çalışmalara göre bakacağım'' dedi. Kampa katıldıklarında bu futbolcularla görüşeceğini vurgulayan Güneş, ''Sorumluluklarının daha fazla arttığını düşünüyorum. Trabzonspor'un yarışta öne geçebilmesi ve başarılı olabilmesi için, arkadaşlarının bir çalıştığı yerde onların iki çalışması gerekiyor. Aksi halde takım olgusunu ortadan kaldırmış oluruz'' diye konuştu. Antalya kampında daha çok eldeki futbolcular ile az oynayanların durumunu görmek istediğini belirten Güneş, Polonya'dan yeni iki transfer yapıldığını söyledi. Polonyalı kardeşlerin Salı gününden itibaren kampa katılmasını beklediklerini vurgulayan Güneş, izinsiz kampa katılmayan futbolcuların durumuna göre bir yabancı transferi daha olabileceğinin altını çizdi. Jaja'nın durumuyla ilgili olarak da Güneş, ''Buca maçından önce çocuğunun durumunu söylemişti. Ben de 'çok acilse hemen gidebilirsin' dedim. 'Buca maçından da sonra gidebilirsin' diye teklif ettim, şartlanmış olarak gitti'' diye konuştu. Kulüplerde bu tür sorunlar yaşanabileceğini belirten Güneş, Colman ve Alanzinho'nun yaptıklarının doğru olmadığını belirterek, ''Onlar bu yaptıklarından bir ders çıkarırsa, sorumluluk taşırlarsa başımızın üstünde yerleri var. Ekonomik cezasını da vermek kaydıyla, ben onu takımda oynatmayarak takıma zarar vereceksem onu yapmam. Aynı durumda olan bir futbolcu varsa tercihim öteki olur, o olmaz'' dedi. Transfer yönetmeliklerinin uygulanış şeklinin futbolu geriye ittiğini iddia eden Şenol Güneş, şunları söyledi: ''Kesinlikle düzeltilmesi gereken bir konudur. Hala da irdelenmeyen bir konudur. Futbolu kapatalım bütün sektörler çöker. O kadar büyük bir sektörü beslemek gerekirken farkında olmadan bu ağacın köküne zehir atıyoruz. Geçmişte futbolun sevilmesi için herkes uğraşırken, bugün o sevgiyi tepkiye dönüştürmek için bir ortam sağlanıyor. Hiç iyi bir iş değil yani.'' Güneş, ikinci yarıya iyi bir başlangıç yapmak istediklerini belirterek, ''Ankaragücü ile başlayan ve Fenerbahçe ile devam eden 7 maçta hedefi yakalayacak oyun ve skor istiyorum. Trabzonspor'un 7 maçta alacağı sonuç hem kendi adına başarılı olmasını sağlayacaktır, hem de yeniden yapılanmasına adım atmasına katkı sağlayacaktır'' dedi. Çocukluğunda futbolcuların 'serseri' ya da 'ahlaksız' olarak görüldüğünü ifade eden Güneş, bugün ise futbolcuların ya da futbol adamlarının siyaseti, ekonomiyi, sosyal hayatı en iyi bilen olarak tanındıklarını kaydetti. Güneş, işadamlarının bile kendi işlerini bırakarak futbolun peşine düştüklerini kaydetti. -''HAYATIMDA BİRİNCİ PİYANGO EŞİM, İKİNCİSİ İŞİM''- Milli Piyango bileti alıp almadığıyla ilgili bir soru üzerine Güneş, ''Ben Milli Piyango bileti almam, hiç almadım. Hiç de inanmadığım bir şeydir. Bir şey kazanmak istiyorsan alman gerekiyor. Çalışarak kazanmalısın. Ben buna inanıyorum. İddia hiç bilmem, at yarışı hiç bilmem. Ben işime bakıyorum. İşimi en iyi şekilde yaparsam paramı kazanıyorum'' karşılığını verdi. Hayatında birinci piyangonun eşi, ikincisinin de işi olduğunu söyleyen Güneş, ''Daha güzel bir şey yok ki. Öteki taşıyamayacağım bir yük. Taşıyamayacağım yükü almam'' diye konuştu. ''Benim tarzım belli'' diyen Güneş, ''Görüntü ile sese aldanmamak lazım. Ben gücümüz oranında yapmamız gerekeni yaptığımızda mutluyum. Sihirbazlık yapmayı sevmiyorum. Hep böyle oldu. Ben Milli Piyango bileti alarak zengin olmadım, çalışarak bir yere geldim'' dedi.