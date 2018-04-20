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Spor

Şenol Güneş'in doktorundan açıklama

"Travmaya bağlı basit bir sarsıntı"

20 Nisan 2018 02:44

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi, maçın 57. dakikasında çıkan saha olaylarından sonra hakem Mete Kalkavan tarafından tatil edildi.

Kafasına yabancı madde isabet etmesi sonucu dikiş atılarak hastaneye kaldırılan Şenol Güneş'in doktoru Yunus Aydın, korkulacak bir durum olmadığını dile getirdi.

Prof. Dr. Yusun Aydın'ın açıklamaları:

"Şenol Güneş ufak bir sarsıntı geçirmiş, sadece güvenlik için müşahede altında tutacağız. Travmaya bağlı basit bir sarsıntı. Kafasında küçük bir yara var. Zaten ilk başta da gerekli müdahele yapılmış. Yarın taburcu etmeyi planlıyoruz."

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