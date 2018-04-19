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Spor

Şenol Güneş'in başına 5 dikiş atıldı; Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi olaylar nedeniyle tatil edildi

Saha olayları nedeniyle mücadele yarıda kaldı

19 Nisan 2018 19:07

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi, maçın 57. dakikasında çıkan saha olaylarından sonra hakem Mete Kalkavan tarafından tatil edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu, tatil edilen derbiyle ilgili kararını vermek için çarşamba günü toplanacak.

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Maçtan notlar

Beşiktaş'ta Pepe, maçın 30. dakikasında direkt kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

Köşe vuruşu kullanmak üzere olan Quaresma'ya üst üste yabancı maddeler atılınca maçın hakemi Mete Kalkavan yardımcılarını orta sahaya çağırdı.

Maç, verilen aranın ardından tekrar kaldığı yerden devam etti.

Yüksek gerilimli geçen ilk 45 dakikada gol sesi çıkmadı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in başına yabancı madde isabet etti. Maç durdu.

Beşiktaş, çıkan olaylardan sonra takım olarak sahayı terk etti. Tartışmalar soyunma odası koridorlarında devam etti.

Koridora geçilince Fikret Orman ile Şenol Güneş telefon konuşması yaptı. Maç ile ilgili hakem Mete Kalkavan'ın kararı beklendi.

Protokolden Beşiktaş 2. Başkanı Ahmet Nur Çebi soyunma odasına geldi.

Kafasına koltuk fırlatılan Şenol Güneş'e 5 dikiş atıldı.

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi çıkan saha olaylarından sonra hakem Mete Kalkavan tarafından tatil edildi.

Beşiktaş taraftarı Şenol Güneş'in kaldırıldığı Fulya Acıbadem hastanesi önünde toplandı.

Olaylı derbiden gelen son görüntüler;



(Beşiktaş saha içi ekibinden Erdinç Gültekin'in son durumu)

 

 

Fenerbahçe - Beşiktaş

SAAT: 20:30

STAT: Ülker Stadyumu

HAKEM: Mete Kalkavan
 

İlk 11'ler

Fenerbahçe: Volkan, Şener, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Dirar, Mehmet Topal, Josef, Aatif, Giuliano, Soldado
Teknik direktör: Aykut Kocaman

Beşiktaş: Fabri, Adriano, Pepe, Tosic, Caner, Oğuzhan, Medel, Quaresma, Talisca, Babel, Negredo
Teknik direktör: Şenol Güneş

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