Şenol Güneş'in aldığı cezada 'Emre Belözoğlu' detayı

Süper Lig'in 6. haftasında Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde 'hakeme hakaret' nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilen Şenol Güneş'in alt sınırı üç maç olan bir suçtan bir maç ceza almasının Emre Belözoğlu'nun örnek gösterilerek gerçekleştiği ortaya çıktı.

Skorer'de yer alan habere göre Beşiktaşlı hukukçular, PFDK'ya yaptığı savunmada Fenerbahçe’yi örnek gösterdi. 2014-15 sezonunda o dönem sarı-lacivertli formayı giyen Emre Belözoğlu, 30 Kasım 2014 tarihinde oynanan Eskişehirspor maçında hakeme, “Allah belanı versin” dediği gerekçesiyle Tolga Özkalfa’dan kırmızı kart görmüştü. Deneyimli futbolcu, “Ben Allah belanı vermesin dedim” dese de hakem bunu hakaret olarak algıladı ve kırmızı kartını çıkardı. TFF Hukuk Müşavirliği de hakaret suçuyla Emre’yi PFDK’ya sevk etti. O gün çıkan karar çok önemli ve emsal değeri taşıyordu. Çünkü bu söz hakaret, olarak sayılmamış, Emre Belözoğlu da sportmenliğe aykırı sözler nedeniyle bir maçla cezalandırılmıştı.

Küfürler raporda olmadığı

için 1 maç ceza uygulandı

İşte bu karar Şenol Güneş’in kurtuluşu oldu. Çünkü yayıncı kuruluşun çekimlerinde görülen ve dudak okuma yöntemiyle anlaşılan diğer küfürler raporlarda yer almadığı için Güneş’e de bir maç ceza uygulandı.