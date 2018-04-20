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Spor

Şenol Güneş'i yaralayan taraftar: "Elimdeki çakmağı attım"

Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL DHA Fenerbahçe - Beşiktaş maçında çıkan olaylarda Şenol Güneş'in yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan S

20 Nisan 2018 15:48

Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL DHA

Fenerbahçe - Beşiktaş maçında çıkan olaylarda Şenol Güneş\'in yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan S.D.\'nin ilk ifadesinde ,\"Elimdeki çakmağı attım, yaralamak istemedim\" dediği öğrenildi.
Olaylı derbide Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş\'in yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan S.D.\'nin İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü\'ndeki işlemleri sürüyor. S.D\'nin ilk ifadesinde \"Kaleci bize küfür edince ortalık gerildi. Ben de elimdeki çakmağı attım, yaralamak istemedim. Ona geleceğini tahmin etmedim\" dediği öğrenildi.
S.D.\'nin tehdit ve çeşitli suçlardan sabıkasının olduğu belirtildi.

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