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Spor

Şenol Güneş'e izlemesi için izin verilmediği maçta Lyon, Metz'i gole boğdu

Lyon, Metz'i 3-0 yendi

06 Nisan 2017 17:04

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde karşılaşacağı Olympique Lyon, Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) konuk olduğu Metz'i 3-0 yendi. Maçı izlemek için Başkan Fikret Orman'la Fransa'ya gitmek isteyen Şenol Güneş', Fransa Futbol Federasyonu'ndan izin çıkmamıştı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 59. dakikada Alexandre Lacazette, 87. dakikada Jordan Ferri ve 90. dakikada Corentin Tolisso kaydetti.

Bu sonuçla ligdeki 17. galibiyetini alan Olympique Lyon, puanını 54'e yükselterek 4. sıradaki yerini korudu. Milli futbolcu Mevlüt Erdinç'in formasını giydiği Metz ise 35 puanda kaldı.

Olympique Lyon ile Beşiktaş arasındaki UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçı 13 Nisan'da Lyon'da, rövanş karşılaşması ise 20 Nisan'da İstanbul'da oynanacak.

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