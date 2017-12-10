Şenol Güneş: Zor bir maç olacak

Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, Kayserispor ile oynayacakları maç öncesinde değerlendirmelerde bulundu. Deneyimli çalıştırıcı, 3 puan hedeflediklerini ifade etti.

Şenol Güneş’in yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalarından satır başları şu şekilde:

“İyi bir zemin ve ambiyans var”

Sezon başından beri oldukça iyi puanlar toplayan, iç sahada da iyi oynayan bir takım. Stadyum dolu olacak. Zor bir maç olacaktır. İyi bir zemin ve ambiyans var. Güzel bir maç bekliyorum. İnşallah kazanan taraf biz oluruz.

“Bugün ne yapacağımızı düşünüyoruz”

Sonuçlar ne olursa olsun işini yapan bir takımız. Önceki maçlarda kaybedilen maçları düşünmek yerine bugün ne yapacağımızı düşünüyoruz. İnşallah istediklerimizi başarıp bugün Kayserispor maçında kazanan takım oluruz.