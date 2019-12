-ŞENOL GÜNEŞ YİNE ''MÜTEVAZİ'' TRABZON (A.A) - 01.12.2010 - Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, şampiyonluk sözünü herkesin konuşabileceğini, ancak kendi gündeminde sadece Bucaspor maçının olduğunu söyledi. Güneş, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, ligin ilk yarısında, Bucaspor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve Kardemir Karabükspor olmak üzere 3 lig maçı kaldığını, bu maçları kazanarak ilk yarıyı bitirmek istediklerini belirtti. Bu maçlara Bucaspor maçıyla başlayacaklarını ifade eden Güneş, ''Her maça 3 puan verildiğine göre o maç da önemli ve kritik bir maç. Trabzonspor olarak geçmiş dönemlere bakarsak daha fazla sahasında puan kaybeden takım olarak bu maçın zorluğunun öne çıktığını görüyoruz. Ciddiye alınacak bir maç. Ligin kızıştığı dönemde 3 puana ihtiyaç var'' dedi. Takımda Ceyhun ve Engin'in sakatlıklarının ciddi olmadığını kaydeden Güneş, Burak Yılmaz'ın cezasının bulunduğunu kaydederek, ''Bir de uzun dönemden beri sakatlığı olan Glowacki var. Onun durumu iyi, ama son antrenmanda, uzun bir top attığında arka adalesinde gerilme oldu. Bunun şokunu yaşadı ve morali bozuldu, ama ciddi sakatlığı yok. O da dolayısıyla bu maçta olmayacak, bir iki gün dinlenecek'' diye konuştu. -''EN TEHLİKELİ RAKİP BURSASPOR'' Sezona 18 takım ile başlandığını kaydeden Güneş, ''Ligde 17 rakip var, hepsi rakibiniz. İlk başlarken şampiyonluğa oynayan da küme düşmeye oynayan da sonucun ne olacağını garanti edemez. Önce küme düşmemeye oynayacaksın. 35-40 puana yakın aldın mı ligde kalmayı garantilersen, sonra ilk 5, sonra 3'e girersin, sonra birinci olursun. Yavaş, yavaş niye acele ediyorsun. Araba ile uzakdoğuya gidecekseniz önünüzdeki yolları geçmeniz gerekiyor. Sonuca bakarak gidemezsiniz, o yoldan keyif çıkarmak, sıkıntıya göğüs germeniz gerekiyor. Uyumlar, uyumsuzluklar, acılarınız sıkıntılarınız olacaktır, onları doğal karşılamak lazım. Trabzonspor, şu an konum itibariyle ilk 5 için avantaj yakalamıştır. Oradan aşağı düşeceğimizi düşünmüyorum. Sonra ilk 3, sonra birinci olmak için uğraşacağız. Umuyorum ki öyle olur.'' Güneş, şampiyonluk yolunda ligde en güçlü ve tehlikeli takımın kendisine göre Bursaspor olduğunu vurgulayarak, ''Gayet de iyi gidiyorlar. Kadrosu iyi. Yönetim, teknik heyet ve camia olarak iyi gidiyorlar. Düşüşteydiler, toparladılar. Kayserispor iyi çıkış yaptı, çok başarılı oldu, ama zorlanabilir, dalgalanabilirler. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın yarışta olduğunu düşünüyorum. Galatasaray'ın da yukarı çıkabileceğini düşünüyorum. Dolayısıyla hepsi benim rakibim. Şampiyonluk yarışında 6-7 takım olabilir, zamanla bu sayı azalacak. Şampiyonluğun garantisini kimse vermez. Bir maça bakarak sonuçlara varamayız. Biz Bursaspor'a kaybetseydik, şu anda üçüncü oluyorduk. Yarın ne olacağı belli değil. Bucaspor maçında 3 puan almazsak söylediklerimin hepsi hikaye olur. Futbol maçı sahada oynanıyor, oynayan takım kazanıyor. Real Madrid, Barcelona maçı öncesi öndeydi, şimdi geride kaldı'' ifadelerini kullandı. -SCHUSTER'E GÖNDERME- Güneş, Beşiktaş Teknik Direktörü Bernd Schuster'in, ''Türkiye'de 1960'ların futbolu oynanıyor'' şeklindeki açıklaması hakkında kendisine yöneltilen bir soruya ilişkin olarak ise ''O günkü kaybettiği maç sonrası gereksiz bir beyanattı. Bizim maçtan sonra da konuşmuştu. Sinirlendiği zaman küfür yerine onu kullandı diye düşünüyorum, en masum tabir ile odur. Anlamsız bir ifade. Benim doğum tarihim 1952. O zaman 8 yaşındayım, mahalle arasında oynuyorum. O tür ifadeler önce kendi mesleğine saygısızlık. O da yanlış yaptığının farkında mutlaka. Üzülmüştür, başarılı bir antrenördür. Aldığı sonuçlar itibariyle iyi giderken birden bire kötü gidince şok içerisinde, çok akıllı düşünemediğini düşünüyorum. Ama çok speküle etmemek lazım. Ben onun olumsuz konuştuğuna bakmıyorum, ne doğru fikirleri var ona bakıyorum. Benim için önemli olan Schuster'in Türk futboluna verdiği faydalar, düşünceler. Fikirleri neyse onların alınmasından yanayım. Yabancı, yerli fark etmez, yeni düşünceleri birbirine katarak ülke futbolunu kalkındırabiliriz.'' Beşiktaş'ta sıkıntı yaşayan Fatih Tekke'nin başarılı bir oyuncu olduğunu kaydeden Güneş, ''Sakatlık gibi sıkıntıları oldu. Sorunlar yaşadı. Bu kendinden, hocadan kulüpten kaynaklanabilir. Ama ben her zaman için Fatih'in oynamasından yanayım. Şuan ki gelişmeler için çok şey yazılıp çiziliyor. Bununla ilgili ben de bir yorum yapıp buna katkı sağlamak istemem'' dedi.